Moscou : un chef d’état-major russe tué dans l’explosion d’une voiture

Un général de l'état-major russe a été tué lundi matin dans l'explosion d'une voiture dans le sud de Moscou, a annoncé le Comité d'enquête russe, en affirmant étudier une piste ukrainienne.

L'une des pistes étudiées est celle «liée» aux «services spéciaux ukrainiens». Comité d’enquête russe

Agence France-Presse Basile Mermoud

Selon les enquêteurs, un engin explosif déposé sous une voiture a été déclenché dans la rue Iassenevaïa. Le lieutenant-général Fanil Sarvarov, chef du département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major, «a succombé à ses blessures», a précisé le comité dans un communiqué.

Une enquête pour «meurtre» et «trafic d'explosifs» a été ouverte, selon la même source. L'une des pistes étudiées est celle «liée» aux «services spéciaux ukrainiens», a affirmé le comité.

Depuis le début de l'offensive russe contre son voisin ukrainien en février 2022, Kiev a été accusé à plusieurs reprises d'avoir mené des attaques ciblées contre des personnalités et responsables militaires russes en Russie et dans les zones occupées par Moscou en Ukraine.

En août 2022, l'explosion d'une voiture avait tué Daria Douguina, la fille de l'idéologue ultranationaliste Alexandre Douguine. En avril 2023, un blogueur militaire russe, Maxime Fomine, avait lui perdu la vie dans la détonation d'une statuette dans un café de Saint-Pétersbourg.

Plus récemment, en avril, le général Iaroslav Moskalik, chef adjoint de la Direction générale opérationnelle de l'état-major russe, a été tué dans l'explosion d'une voiture près de Moscou.

En décembre 2024, le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov, a été tué par l'explosion d'une trottinette électrique piégée à Moscou, un assassinat qui avait été revendiqué par les services de sécurité ukrainiens (SBU).