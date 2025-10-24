  1. Clients Privés
Un «comité temporaire» Plusieurs mouvements palestiniens, dont le Hamas, s’accordent sur la gestion de Gaza

ATS

24.10.2025 - 18:17

Des mouvements palestiniens réunis au Caire, dont le Hamas, se sont mis d'accord vendredi, dans un communiqué commun, pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates à la suite de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre et parrainé par Donald Trump.

Des délégations du Hamas et de son rival, le Fatah, s'étaient réunies jeudi en Egypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre à Gaza (archives).
Des délégations du Hamas et de son rival, le Fatah, s'étaient réunies jeudi en Egypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre à Gaza (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.10.2025, 18:17

Selon le document publié sur le site du Hamas, les différents groupes palestiniens ayant participé aux discussions ont convenu de la mise en place d'un «comité palestinien temporaire composé de résidents indépendants 'technocrates' (...) chargé de gérer les affaires de la vie et les services essentiels».

Les groupes palestiniens se sont aussi mis d'accord sur une stratégie nationale visant à «revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien». Le Hamas ne fait pas partie de l'OLP.

Experte des droits de l'homme. Gaza: un plan «inadéquat» et «pas conforme au droit international»

Experte des droits de l'hommeGaza: un plan «inadéquat» et «pas conforme au droit international»

Des délégations du Hamas et de son rival, le Fatah, s'étaient réunies jeudi en Egypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre à Gaza, a indiqué à l'AFP une source proche des pourparlers. Les deux mouvements entretiennent une rivalité politique ancienne, qui a souvent freiné les efforts de réconciliation nationale palestinienne.

Médiatrice de longue date dans le conflit israélo-palestinien, l'Egypte a accueilli ces réunions dans le cadre d'une initiative plus large visant à favoriser un consensus autour du plan de cessez-le-feu.

Le Hamas ne veut pas gouverner

En parallèle des discussions entre le Hamas et le Fatah, le chef du renseignement égyptien, Hassan Rashad, a rencontré de hauts responsables d'autres factions palestiniennes, dont le Jihad islamique, allié du Hamas, ainsi que le Front démocratique (FDLP) et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Ces deux dernières formations marxistes sont membres de l'OLP.

En visite en Israël. JD Vance se dit «très optimiste» sur le cessez-le-feu à Gaza

En visite en IsraëlJD Vance se dit «très optimiste» sur le cessez-le-feu à Gaza

En décembre 2024, le Hamas et le Fatah avaient annoncé un accord pour créer un comité visant à gérer la bande de Gaza après la guerre contre Israël. L'accord avait été critiqué notamment par des membres du Fatah. Par la suite, plusieurs responsables politiques palestiniens ont évoqué la création du comité de gestionnaires non affiliés en charge d'administrer le territoire où le Hamas avait pris le pouvoir par la force en 2007.

Le Hamas a déjà fait savoir qu'il ne tenait pas à gouverner Gaza, ravagée par deux ans de guerre. Le président américain Donald Trump a de son côté évoqué un «conseil de la paix» qu'il pourrait présider pour piloter l'après-guerre à Gaza.

