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Moyen-Orient L'Italie suspend son accord de défense avec Israël

ATS

14.4.2026 - 12:30

La première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé mardi que son gouvernement allait «suspendre le renouvellement automatique» de l'accord de défense entre l'Italie et Israël.

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni ne veut plus renouveler automatiquement l'accord de défense entre son pays et Isräel (Archives).
La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni ne veut plus renouveler automatiquement l'accord de défense entre son pays et Isräel (Archives).
ATS

Keystone-SDA

14.04.2026, 12:30

14.04.2026, 13:08

«Compte tenu de la situation actuelle, le gouvernement a décidé de suspendre le renouvellement automatique de l'accord de défense avec Israël», a déclaré Giorgia Meloni à la presse en marge d'un déplacement à Vérone (nord), selon des propos rapportés par les agences de presse italiennes ANSA et AGI.

Une source diplomatique italienne a confirmé à l'AFP que l'accord avait été suspendu, précisant: «Il aurait été politiquement difficile de le maintenir».

Ratifié en 2006 et renouvelé tacitement tous les cinq ans, l'accord de défense arrivait à son terme ces jours-ci.

Gouvernement. Europe et Etats-Unis doivent avancer ensemble, selon Meloni

GouvernementEurope et Etats-Unis doivent avancer ensemble, selon Meloni

Il encadre la coopération entre les deux pays dans l'industrie de défense, la formation des militaires, la recherche et les technologies d'information, entre autres.

L'opposition italienne demandait depuis plusieurs mois au gouvernement de suspendre ce renouvellement.

Les tensions entre l'Italie et Israël se sont accrues la semaine dernière après que le gouvernement italien a accusé les forces israéliennes d'avoir tiré des coups de semonce sur un convoi de Casques bleus italiens au Liban.

L'Italie a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour protester contre cet incident qui a endommagé au moins un véhicule, sans faire de blessés.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a par ailleurs condamné lundi les «attaques inacceptables» d'Israël contre des civils au Liban lors d'une visite à Beyrouth.

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