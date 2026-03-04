Au cinquième jour de la guerre au Moyen-Orient, les frappes américaines et israéliennes se poursuivent avec intensité, et la riposte iranienne baisse, la Maison Blanche affirmant que le pouvoir iranien se fait «complètement anéantir».

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, répond à une question des médias lors du point presse quotidien à la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le 4 mars 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le point sur les tout derniers développements. (Les bilans ne sont pas vérifiables par l'AFP de façon indépendante).

Frappes «à grande échelle» sur l'Iran

Des dizaines de cibles frappées en Iran mercredi, selon l'armée israélienne, qui dit avoir visé un complexe militaro-sécuritaire comprenant notamment des bases des Gardiens de la Révolution, de la force d'élite Qods et de la milice paramilitaire des Bassidj.

L'Iran annonce plus de 1000 morts

«Durant l'agression militaire menée par l'Amérique criminelle et le régime israélien usurpateur (...), 1045 (...) militaires et civils» ont été tués (Fondation des martyrs et anciens combattants à Irna).

Le pouvoir iranien se fait «anéantir»

«Le régime terroriste iranien voyou est en train d'être complètement anéanti», a déclaré à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, disant que l'Iran allait «payer pour ses crimes».

Le nombre de tirs de missiles balistiques iraniens en baisse «de 86% par rapport au premier jour des combats» et «de 23% dans les dernières 24 heures» , selon Dan Caine, chef d'état-major américain.

La différence entre «leur capacité à tirer et notre capacité à nous défendre se creuse jour après jour», selon le ministre de la Défense américain Pete Hegseth.

L'Iran remercie l'Espagne

L'Iran a salué la «conduite responsable» de l'Espagne.

«Notre position reste absolument inchangée et je démens catégoriquement tout changement», a affirmé mercredi soir le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares, quelques instants après des déclarations de la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt assurant que l'Espagne avait accepté de «coopérer avec l'armée américaine».

100'000 personnes ont fui Téhéran

«En Iran, on estime à 100'000 le nombre de personnes ayant quitté Téhéran dans les deux jours suivant les attaques» israélo-américaines, a indiqué le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) dans un point de situation, espérant publier bientôt un chiffre actualisé.

Funérailles de Khamenei reportées

Report des obsèques du Guide suprême, initialement prévues mercredi (télévision d'Etat). Ali Khamenei doit être inhumé dans la ville sainte de Machhad (nord-est), d'où il était originaire.

«Si Dieu le veut, (son successeur) sera nommé dès que possible. Nous sommes proches d'une décision mais la situation est celle d'une guerre» (Ahmad Khatami, membre de l'Assemblée des experts responsable du choix d'un nouveau guide).

Son successeur? «Une cible», dit Israël

«Tout dirigeant nommé par le régime terroriste iranien sera une cible sans équivoque pour élimination» (ministre de la Défense israélien, Israël Katz).

La défense d'Israël «pas hermétique»

«Nous avons détruit des dizaines de lance-missiles (...) mais le régime (iranien, ndlr) a encore beaucoup de capacités et (...) notre défense n'est pas hermétique» (porte-parole de l'armée, le général de brigade Effie Defrin).

Sirènes d'alerte fréquentes à Jérusalem, Haïfa Tel-Aviv, explosions entendues à Jérusalem. Deux personnes hospitalisées près de Tel-Aviv.

Le Liban annonce 72 morts, 83'000 déplacés

Les frappes au Liban ont fait 72 morts et plus de 83'000 déplacés depuis le début de la guerre (ministère libanais de la Santé).

L'armée israélienne a annoncé mener des frappes sur le sud du Liban et appelé la population à évacuer au nord du fleuve Litani (30 km au nord de la frontière israélo-libanaise). Des forces israéliennes ont pénétré dans plusieurs localités et villages frontaliers, le Hezbollah évoque des combats «directs». Deux soldats israéliens blessés par des tirs antichars dans le sud du Liban.

Israël a aussi frappé plusieurs zones de Beyrouth et des bastions du Hezbollah pro-iranien.

Un navire iranien coulé au large du Sri Lanka

«Hier dans l'océan Indien (...), un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales (...). Il a été coulé par une torpille» (Pete Hegseth, ministre américain de la Défense).

Au moins 87 marins morts, 61 disparus recherchés. Trente-deux marins blessés secourus (autorités sri-lankaises).

Missile dans le ciel turc

Un missile balistique tiré d'Iran neutralisé avant son entrée dans l'espace aérien turc par des forces de l'Otan en Méditerranée orientale (ministère turc de la Défense sur X).

La Turquie «n'était pas la cible du missile» (responsable turc à l'AFP). «Nous pensons qu'il visait une base militaire» à Chypre, «mais qu'il a dévié de sa course».

Les Kurdes frappés en Irak, un mort

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir ciblé au Kurdistan irakien, limitrophe de l'Iran, des groupes d'opposition kurdes armés.

Un combattant kurde iranien tué dans une attaque à la roquette contre le Parti de la liberté du Kurdistan (PAK) en exil, dans le nord de l'Irak (source du parti à l'AFP).

Les ressortissants américains appelés à quitter l'Irak «maintenant» (ambassade).

L'Iran «contrôle» le détroit d'Ormuz

Le détroit d'Ormuz «sous le contrôle total de la marine» iranienne (Gardiens de la révolution à l'agence Fars). Chute de 90% du trafic de pétroliers dans le détroit en une semaine (société d'analyse Kpler).

Les géants du transports maritimes Cosco et Maersk suspendent leurs ses services dans le Golfe.

Un pétrolier touché au large des Emirats arabes unis par les débris d'un projectile inconnu (agence de sécurité maritime). Un porte-conteneurs battant pavillon maltais touché et secouru au large d'Oman (agence britannique de sécurité maritime UKMTO).

Base portugaise

Le gouvernement portugais a autorisé les Etats-Unis à utiliser la base de Lajes, sur l'île Terceira aux Açores, de façon «conditionnelle», dans le cadre des opérations visant l'Iran.

Les opérations menées devront être «de nature défensive ou de représailles», «nécessaires et proportionnées» et viser «exclusivement des objectifs militaires» (premier ministre portugais Luis Montenegro).