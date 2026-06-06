L'évêque catholique de Quelimane, dans le centre du Mozambique, a été tué par balle samedi dans son évêché, a annoncé la police de ce pays d'Afrique australe.

Osorio Citora Afonso était évêque de Quelimane depuis août 2025 (image d'illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Angelica Zermatten

La conférence des évêques catholiques du Mozambique a indiqué qu'il «été retrouvé sans vie dans des circonstances mystérieuses qui restent à éclaircir».

«Il s'agit bien d'un meurtre par balle», a rapporté le porte-parole du Service national d'enquête criminelle (Sernic), Maximino Amilcar, au cours d'un point de presse devant la résidence de l'évêque Osorio Citora Afonso, qui était âgé de 54 ans.

Ce dernier a été touché «à la poitrine, au coeur» par «une seule balle probablement», a ajouté le policier. «Il n'est pas facile, à cette heure, de donner des détails sur ce meurtre aggravé.»

Osorio Citora Afonso était évêque de Quelimane depuis août 2025 et avait été nommé en avril administrateur intérimaire de l'archidiocèse de Beira (centre), dont dépend le diocèse de Quelimane, par le pape Léon XIV.

«Le pape Léon XIV a appris avec une profonde tristesse le grave acte de violence qui a entraîné la mort de Son Excellence, Mgr Osório Citora Afonso», a réagi le Vatican dans un communiqué.

🇲🇿 Au Mozambique, l’assassinat de Mgr Osório Citora Afonso, évêque de Quelimane retrouvé mort, ce matin chez lui, a suscité une vive émotion et plongé l’Église catholique dans le deuil. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances de ce meurtre.… — Vatican News (@vaticannews_fr) June 6, 2026

Le président mozambicain Daniel Chapo a de son côté exprimé sa «profonde tristesse et sa consternation face au décès de Mgr Osorio Citora Afonso». Le communiqué de la présidence, ne donnant pas de détails sur sa mort, évoque une «perte irréparable pour la société mozambicaine».

La représentation de l'Union européenne à Maputo a appelé les «autorités» à «mener une enquête approfondie et transparente afin de traduire sans délai les responsables en justice» dans un communiqué.

Environ 27% de la population du Mozambique, une ancienne colonie portugaise, était catholique en 2017, date du dernier recensement. Quelimane, une assez grosse ville distante de 1.500 kilomètres de la capitale Maputo par la route, demeure très éloignée de l'insurrection jihadiste secouant le nord du pays