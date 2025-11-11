  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suite à un problème de sécurité MSC reprend ses livraisons au Mali

ATS

11.11.2025 - 16:37

Le géant genevois du transport maritime MSC a annoncé la reprise de ses livraisons terrestres vers le Mali. Elles avaient été interrompues en raison de problèmes de sécurité et de la pénurie de carburant causés par un blocus jihadiste, rapporte l'AFP mardi.

Le 6 novembre, MSC avait annoncé suspendre "jusqu'à nouvel ordre" ses livraisons terrestres de marchandises vers le Mali, en raison de "problèmes de sécurité" et de la "pénurie de carburant."
Le 6 novembre, MSC avait annoncé suspendre "jusqu'à nouvel ordre" ses livraisons terrestres de marchandises vers le Mali, en raison de "problèmes de sécurité" et de la "pénurie de carburant."
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 16:37

11.11.2025, 17:17

Depuis plusieurs semaines, les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, imposent jusqu'à Bamako un blocus sur les importations de carburant, paralysant l'économie de ce pays sahélien enclavé et dépendant des importations. Le 6 novembre, MSC avait annoncé suspendre «jusqu'à nouvel ordre» ses livraisons terrestres de marchandises vers le Mali, en raison de «problèmes de sécurité» et de la «pénurie de carburant.»

Lundi, le groupe est revenu sur cette décision après un accord avec le gouvernement malien. «A la suite de nos échanges fructueux, nous avons le grand plaisir de vous informer de la reprise de nos activités, suspendant ainsi le communiqué du 6 novembre. Nous vous confirmons donc la reprise de nos opérations au Mali», a annoncé la direction de MSC Mali dans un courrier adressé au ministre malien des Transports.

La semaine dernière, le français CMA-CGM, troisième armateur mondial, avait également annoncé suspendre ses opérations au Mali avant de revenir sur cette décision après un accord passé avec les autorités. Le blocus jihadiste du JNIM a poussé l'État malien à fermer les écoles pour deux semaines. Il empêche les récoltes agricoles dans plusieurs régions et perturbe gravement l'accès à l'électricité.

Lundi, les cours ont progressivement repris à Bamako et dans plusieurs villes maliennes, selon des sources locales jointes par l'AFP. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé le retrait de leur personnel non essentiel du Mali, et plusieurs ambassades étrangères, dont la France, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le territoire.

Les militaires au pouvoir au Mali depuis deux coups d'État en 2020 et 2021 avaient promis d'endiguer l'expansion jihadiste qui secoue le pays depuis plus d'une décennie.

Les plus lus

Incendie à Glacier 3000: la restauratrice acquittée
Des revirements de fedpol révèlent-ils des failles dans la surveillance fédérale ?
«Vous pensez que les Français valent mieux, vraiment ?» - Trump se déchaîne
Accusée d'espionnage, l'extrême droite allemande est embarrassée
Un pédocriminel présumé interpellé à Neuchâtel