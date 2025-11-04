  1. Clients Privés
«Diplomatie du micro» Multiples sujets de discorde avec l’Allemagne : la Chine s’agace !

Gregoire Galley

4.11.2025

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a exhorté Berlin à ne pas se livrer à une «diplomatie du micro», au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue allemand Johann Wadephul, ont rapporté ses services.

Les liens entre l’Allemagne du chancelier Merz et la Chine se sont tendus récemment.
Les liens entre l’Allemagne du chancelier Merz et la Chine se sont tendus récemment.
ats

Agence France-Presse

04.11.2025, 07:30

L'Allemagne a publiquement annoncé fin octobre le report d'un déplacement prévu par M. Wadephul en Chine, faute selon elle d'avoir pu organiser «suffisamment de rendez-vous». Cette annonce avait été faite sur fond de tensions commerciales entre Pékin et l'Union européenne (UE).

Les restrictions commerciales chinoises, notamment dans les domaines des terres rares et des semi-conducteurs, faisaient partie des sujets que M. Wadephul souhaitait évoquer lors de sa visite, selon ses services.

«Les deux parties doivent privilégier la communication et le dialogue, approfondir leur compréhension mutuelle, dissiper les malentendus», a indiqué Wang Yi à son homologue allemand lors d'une conversation téléphonique lundi.

«Elles ne doivent pas se livrer à une diplomatie du micro, ni formuler d'accusations infondées allant à l'encontre des faits», a-t-il dit, d'après un communiqué de ses services.

La Chine emploie communément l'expression de «diplomatie du micro» pour critiquer ce qu'elle perçoit comme des propos intentionnellement prononcés sur la place publique pour faire pression sur elle.

«La Chine et l'Allemagne doivent mettre en place un cadre politique plus stable et durable afin de garantir que leurs relations bilatérales restent toujours sur la bonne voie», a conclu Wang Yi.

Accords commerciaux. Washington et Pékin ont trouvé une «trame» d'accord

Accords commerciauxWashington et Pékin ont trouvé une «trame» d'accord

Droits de douane

Deuxième et troisième économies mondiales, la Chine et l'Allemagne entretiennent traditionnellement des relations étroites, en particulier sur le plan économique.

Mais leurs liens se sont tendus ces dernières années sur de multiples sujets, Berlin reprochant notamment à Pékin des pratiques commerciales jugées déloyales et des violations des droits humains.

Les exportateurs allemands ont souffert des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump mais aussi de certaines restrictions chinoises, notamment sur les terres rares.

Wang Yi a par ailleurs rappelé à Johann Wadephul la position de son pays sur Taïwan. L'île est revendiquée par Pékin, qui n'exclut pas d'utiliser la force pour en prendre le contrôle.

«La Chine a autrefois soutenu sans condition la réunification allemande et espère que l'Allemagne, ayant connu la douleur de la division, pourra pleinement comprendre et soutenir la Chine dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale», a indiqué M. Wang.

Etats-Unis. Trump affirme que Xi «comprend les conséquences» d’une invasion de Taïwan

Etats-UnisTrump affirme que Xi «comprend les conséquences» d’une invasion de Taïwan

