Municipales à Paris : le désistement de Knafo rebat les cartes en faveur de Rachida Dati

Peu avant la clôture du dépôt des listes mardi, l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo a créé la surprise en annonçant son désistement à Paris et en appelant ses électeurs à «chasser la gauche». Une décision qui redonne de l'élan à Rachida Dati en vue du second tour des municipales.

Rachida Dati a décliné l'invitation de Mme Knafo à faire alliance pour fusionner avec la liste du candidat Horizons/Renaissance Pierre-Yves Bournazel (11,34%), qui a jeté l'éponge, et tenter de rattraper ses plus de douze points de retard sur le député socialiste. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«J'ai toujours dit que j'avais un objectif depuis l'annonce de ma candidature: battre la gauche. Donc je tiens le cap (...), je me retire pour nous donner toutes les chances de battre la gauche», déclare-t-elle dans une interview au journal Le Parisien, prenant soin d'expliquer qu'elle ne se désistait «pas pour la personne de Rachida Dati» mais «pour Paris».

Se disant «extrêmement fière» de sa campagne sur le thème de la «Ville heureuse», vêtue de jaune, symbole «du soleil au bout du tunnel», à savoir l'alternance après 25 ans de gestion socialiste à Paris, elle appelle ses électeurs à «chasser la gauche».

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI, est arrivé largement en tête du premier tour avec 37,98% des voix. «Si la gauche perd la mairie après vingt-cinq ans de déclin socialiste, ce sera historique et j'aurai le sentiment du devoir accompli», a ajouté Mme Knafo (10,4%).

L'annonce a aussitôt fait réagir. «Aujourd'hui, une nouvelle élection commence. Nous pouvons gagner Paris face à la gauche radicale», a réagi sur la plateforme X Nelly Garnier, porte-parole de campagne de Rachida Dati (25,5%).

Pour le conseiller LR David Alphand, le choix de la zemmouriste «démontre que la volonté d'alternance est largement partagée par-delà les différences politiques». Une décision également qualifiée de «sage et responsable» sur X par le patron des LR Bruno Retailleau. A gauche, c'est plutôt la douche froide.

«Paris est devenu le laboratoire de +l'union des droites+. Personne ne nous fera croire que Mme Knafo s'est retirée gratuitement. Il y a assurément un deal secret entre elle et Mme Dati dont on ne connaît pas les contreparties», a jugé le sénateur communiste Ian Brossat, colistier de M. Grégoire.

Issue incertaine

Arrivée troisième au premier tour (11,72%), l'Insoumise Sophia Chikirou plaide pour une alliance sans accord d'appareil, après avoir déposé sa liste lundi soir. Interrogée par l'AFP sur un possible désistement, la direction de LFI a déclaré que ce ne serait pas le cas, arguant qu'il «n'y a(vait) pas d'extrême droite à Paris contrairement à Marseille».

Le désistement de Sarah Knafo rend l'issue du scrutin encore plus incertaine. Si Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche et des écologistes hors LFI a réalisé un score bien plus élevé que ce que prédisaient les sondages, il a exclu toute alliance avec Sophia Chikirou et le lui a reconfirmé mardi midi par téléphone.

«C'était un appel républicain pour lui expliquer pourquoi je ne voulais pas fusionner. Elle en a pris note, elle m'a dit +je comprends que vous êtes serein+, j'ai dit +oui je le suis+», a relaté l'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo sur BFMTV.

De son côté, Rachida Dati a décliné l'invitation de Mme Knafo à faire alliance pour fusionner avec la liste du candidat Horizons/Renaissance Pierre-Yves Bournazel (11,34%), qui a jeté l'éponge, et tenter de rattraper ses plus de douze points de retard sur le député socialiste.

«Sur les listes d'arrondissements, il n'y aura aucune liste d'un maire LR qui va accueillir des colistiers Bournazel, à l'exception du XVe et 11 conseillers éligibles alors que l'équilibre aurait voulu qu'il y en ait 14 ou 15», a regretté un soutien de Pierre-Yves Bournazel.

Si le rapport de force initial était plutôt favorable à Emmanuel Grégoire, le choix de Sarah Knafo rebat les cartes. «Si Rachida Dati gagne, Sarah Knafo pourra dire que c'est grâce à son retrait et que +l'union des droites+ fonctionne et est nécessaire», analyse le constitutionnaliste Benjamin Morel.

Selon un sondage Elabe du 7 mars, une triangulaire Grégoire/Dati/Chikirou apparaît comme le plus mauvais des trois scénarios, plaçant Mme Dati largement en tête (47%).

«Ca remet Dati en selle. La situation de ballotage très défavorable dans laquelle se trouvait Dati a significativement changé (...) et cela rend l'issue du scrutin autrement plus difficile à cerner», a expliqué Stéphane Zumsteeg, de l'institut Ipsos-BVA, pour lequel Rachida Dati «va bénéficier de reports massifs de la part de Knafo, plus massifs que les reports de Bournazel».