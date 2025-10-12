  1. Clients Privés
Elections municipales Portugal : l’extrême droite de Chega conquiert ses premières mairies

ATS

13.10.2025 - 00:12

Le parti de l'extrême droite portugaise Chega ("Assez") a remporté les premières mairies de son histoire lors des élections municipales de dimanche, selon des résultats officiels.

Journée historique au Portugal pour Andre Ventura, président du parti d'extrême droite Chega (au centre) et son épouse Dina Marques Nunes (à dr.).
Journée historique au Portugal pour Andre Ventura, président du parti d'extrême droite Chega (au centre) et son épouse Dina Marques Nunes (à dr.).
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 00:12

13.10.2025, 07:19

Chega s'est imposé dans les communes d'Entroncamento, dans le district de Santarém (centre), et de Sao Vicente, sur l'île de Madère. La formation fondée en 2019 franchit ainsi un nouveau palier après être devenue la deuxième force politique du pays à l'issue des législatives de mai dernier, avec un score de 18%.

«C'est une grande victoire pour Chega, qui devient un parti à ancrage municipal» en poursuivant son «expansion», a aussitôt réagi son président André Ventura. Lors des précédentes municipales de 2021, Chega avait obtenu 4,2% des voix, sans remporter aucune mairie.

Elle se fait passer pour leur fille. Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme

Elle se fait passer pour leur filleLes parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme

En attendant la publication des résultats du scrutin de dimanche dans les principales villes du Portugal, des sondages de sortie des urnes diffusés par les médias locaux ne permettaient pas de déclarer un vainqueur à Lisbonne ni à Porto, la grande ville du nord du pays.

Dans la capitale, le maire sortant de droite Carlos Moedas était au coude-à-coude avec la candidate socialiste Alexandra Leitao. Un des thèmes marquants de la campagne a été le déraillement le 3 septembre d'un funiculaire emblématique qui a fait 16 morts – cinq Portugais et 11 étrangers – et une vingtaine de blessés.

Des milliers d'hectares ravagés. L'incendie au Portugal désormais sous contrôle

Des milliers d'hectares ravagésL'incendie au Portugal désormais sous contrôle

A Porto, le maire sortant, un indépendant soutenu par la droite, ne s'est pas représenté et les enquêtes sorties des urnes ne permettaient pas de départager clairement les deux listes les plus votées, même si le candidat du camp gouvernemental Pedro Duarte était crédité d'une légère avance sur son rival socialiste Manuel Pizarro.

