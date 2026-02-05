  1. Clients Privés
Ukraine Musk coupe l’Internet de l’armée de Poutine: le Kremlin ne rit pas

Sven Ziegler

5.2.2026

Elon Musk aurait restreint l’utilisation du système satellitaire Starlink par les troupes russes en Ukraine. Selon un rapport, des canaux militaires russes font état de problèmes majeurs sur le front.

Elon Musk, pas très apprécié par les Russes actuellement.
Elon Musk, pas très apprécié par les Russes actuellement.
KEYSTONE

Sven Ziegler

05.02.2026, 15:11

05.02.2026, 15:48

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • SpaceX a pris des mesures pour empêcher l'utilisation de Starlink par des unités russes.
  • Des canaux militaires russes font état de problèmes de communication ainsi que de pannes affectant les drones et la coordination de l’artillerie.
  • Aucune confirmation officielle des effets militaires décrits n’a été apportée à ce stade.
Montre plus

L'Internet par satellite Starlink joue un rôle central dans la guerre en Ukraine. Selon les informations du gouvernement ukrainien et les rapports des blogueurs militaires russes, les unités russes en Ukraine auraient récemment perdu en partie l'accès au système.

Selon ces informations, seuls les terminaux Starlink enregistrés sur une liste blanche fonctionneraient encore actuellement. Le vice-premier ministre ukrainien et ministre de la transformation numérique Mychajlo Fedorow a écrit sur la plate-forme X que les appareils autorisés fonctionnaient normalement. L'objectif serait d'exclure les terminaux non enregistrés – dont ceux utilisés par les troupes russes.

En temps de guerre, Starlink est considéré comme crucial pour la communication et la coordination sur le front. L'Ukraine utilise ce système depuis le début de l'invasion russe. Selon des informations ukrainiennes, des unités russes auraient toutefois également accédé à des terminaux par des voies non officielles depuis plus d'un an, par exemple via des intermédiaires. La Russie utilisait le système d'une part pour la communication, mais aussi pour le guidage de missiles ou de projectiles similaires.

Mais c’en est désormais fini. Plusieurs blogueurs militaires russes font état de pannes à grande échelle. Des représentants ukrainiens ont évoqué, par endroits, des conséquences majeures. Un conseiller du ministère de la Défense a notamment écrit que le «commandement des troupes» côté russe se serait effondré et que les attaques auraient cessé sur certains secteurs du front.

Musk insulté par l'armée russe

Des soldats ukrainiens confirment également des problèmes de communication du côté russe. Les versions divergent toutefois : certaines sources russes évoquent des pannes touchant les deux camps, tandis que d’autres affirment que les unités ukrainiennes continueraient d’y avoir accès.

Il est actuellement impossible de vérifier ces informations de manière indépendante.

Les pannes présumées ont provoqué des réactions parfois violentes sur les chaînes militaires russes. Certaines contributions contenaient des insultes ouvertes contre le fondateur de SpaceX, Elon Musk. Un message insultant à l'encontre de Musk a été apposé sur des photos d'un système en panne, rapporte le journal «Bild». Musk y aurait été traité de «pédé».

Sur cette photo, Musk est traité de «pédé».
Sur cette photo, Musk est traité de «pédé».
X / War Translated

Le présentateur de télévision russe Vladimir Soloviev a également exigé des contre-mesures drastiques à la télévision d'Etat et a parlé de la nécessité de détruire les satellites de Musk.

Starlink a fait l'objet de plusieurs controverses politiques au cours de la guerre. Musk avait également imposé des restrictions à l'Ukraine par le passé, par exemple lors de l'utilisation du système pour des attaques contre des objectifs militaires russes en Crimée.

