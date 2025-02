Le milliardaire Elon Musk a fait une apparition jeudi à la convention CPAC, la grand-messe des conservateurs américains près de Washington, en brandissant une tronçonneuse. Elle lui avait été offerte peu avant par le président argentin Javier Milei.

21.02.2025

Keystone-SDA ATS

«On essaie de faire de bonnes choses, mais aussi, vous savez, passer du bon temps en le faisant», a déclaré l'homme le plus riche au monde, chargé par le président américain Donald Trump de sabrer dans les dépenses publiques.

Javier Milei avait rencontré Elon Musk juste avant à la CPAC et lui avait offert cette tronçonneuse, devenue un symbole du président argentin. Ce dernier était arrivé au pouvoir en Argentine en promettant de grandes coupes dans les services de l'Etat.

Important soutien financier de la campagne de Donald Trump, Elon Musk utilise les vastes pouvoirs qui lui ont été dévolus avec la commission DOGE pour démanteler des agences fédérales, comme celle de l'aide au développement international (USAID). Javier Milei et le patron de Tesla, SpaceX et X ont ensuite fait une apparition sur scène, pouces levés pour le premier, tronçonneuse brandie pour le second.

Convention ouverte par Vance

L'ambiance est à la fête dans les allées de la CPAC cette année, un mois après le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Son vice-président JD Vance avait ouvert les festivités dans la matinée, évoquant ces premières semaines dans le nouveau gouvernement, marquées par une myriade de décrets exécutifs et mesures parfois fracassantes.

«Dur à croire que nous ne sommes au pouvoir que depuis un mois, parce que je pense que nous avons fait plus en un mois que [l'ancien président américain Joe] Biden a fait en quatre ans», a déclaré JD Vance.

Renforcement des restrictions à l'immigration, fin des programmes visant à favoriser la diversité dans l'administration, mesures contre la présence d'athlètes transgenres dans les compétitions universitaires féminines: Donald Trump a agi vite et sa base partisane applaudit. «C'est génial qu'il abroge plein de trucs de Biden», a déclaré Gabriel Garcia, 44 ans, rencontré dans les allées de la CPAC.

Si la convention existe depuis plusieurs décennies, elle est devenue ces dernières années l'occasion pour le mouvement conservateur de tresser les lauriers du milliardaire républicain, à l'image omniprésente sur les stands ou sur les participants.

Donald Trump lui-même est attendu pour un discours samedi, dernier jour de la convention. Outre Javier Milei, plusieurs dirigeants de droite ou d'extrême droite du monde entier doivent également donner un discours lors de la convention, comme le premier ministre slovaque Robert Fico.