Musk et Poutine en contact secret : le Kremlin monte aux barricades

Le Kremlin a démenti vendredi des informations du Wall Street Journal selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine et le milliardaire Elon Musk étaient en contact secret et régulier depuis fin 2022, affirmant que les deux hommes n'avaient eu qu'une seule conversation téléphonique et qu'elle avait eu lieu avant cette date.

Le président russe Vladimir Poutine et le milliardaire Elon Musk n’auraient pas été en contact secret et régulier depuis fin 2022. ats

AFP Gregoire Galley

D'après un article mis en ligne jeudi soir par le Wall Street Journal citant des responsables occidentaux et russes, MM. Poutine et Musk, l'homme le plus riche de la planète, patron notamment de SpaceX, abordaient des thèmes personnels mais aussi géopolitiques ou commerciaux au cours de tels contacts.

Le président russe a notamment, selon deux sources du Wall Street Journal, demandé à Elon Musk de ne pas activer au-dessus de Taïwan son service Starlink, qui donne accès à internet via le satellite. Il s'agissait d'une «faveur» accordée au dirigeant chinois Xi Jinping, d'après ce média américain.

«Tout cela est faux, c'est une information absolument fausse publiée dans le journal», a assuré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, interrogé par des journalistes sur la teneur de cet article.

Vladimir Poutine et Elon Musk ont eu «un contact avant 2022», a-t-il ajouté. «Il s'agissait d'une conversation téléphonique de durée moyenne. Ce fut l'unique contact», a insisté Dmitri Peskov.

«La conversation était de nature introductive, ils ont parlé de technologies visionnaires, de technologies pour l'avenir, ont comparé les domaines de développement technologique que Musk considérait comme prometteurs», a assuré le porte-parole.

«Après cela, il n'y a eu aucun contact entre Poutine et Musk et toutes les affirmations sont fausses», a-t-il encore dit, jugeant «probable» que la publication de cet article soit liée à la «bataille électorale» aux Etats-Unis avant la présidentielle prévue pour le 5 novembre.

Elon Musk, une personnalité controversée propriétaire de Tesla et du réseau social X, soutient fermement le candidat républicain Donald Trump, déjà président de 2017 à 2021. L'homme d'affaires sud-africain a notamment injecté au moins 75 millions de dollars dans sa propre organisation politique de soutien à M. Trump.

Plus tôt en octobre, le Kremlin avait déjà démenti des informations émanant d'un journaliste américain selon lesquelles Vladimir Poutine et Donald Trump s'étaient parlés sept fois depuis son départ de la Maison Blanche en 2021.