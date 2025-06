La charge d'Elon Musk contre le mégaprojet de loi budgétaire âprement défendu par Donald Trump complique la tâche du président américain pour obtenir son adoption par le Sénat. Cette attaque pourrait déboucher sur un affrontement ouvert entre les deux alliés.

Elon Musk a quitté sans fanfare la semaine dernière un poste de «conseiller spécial du gouvernement» chargé de réduire la dépense publique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Appelez votre sénateur, appelez votre représentant à la Chambre des représentants. Ruiner l'Amérique N'EST PAS ok. Tuez le projet de loi», a écrit Elon Musk sur son réseau X, après avoir déjà qualifié mardi le texte d'«abomination».

En anglais, l'homme le plus riche du monde écrit «KILL the BILL», référence au film «Kill Bill» de Quentin Tarantino, qui raconte une quête de vengeance particulièrement sanglante.

L'entrepreneur hyperactif se garde jusqu'ici d'attaquer ouvertement Donald Trump lui-même, et ce dernier n'a pas répondu publiquement aux attaques renouvelées d'Elon Musk, qui a quitté sans fanfare la semaine dernière un poste de «conseiller spécial du gouvernement» chargé de réduire la dépense publique.

Pièce maîtresse

La «grande et belle loi», telle que Donald Trump la surnomme, est véritablement une pièce maîtresse de son programme économique.

Elle prévoit l'extension de crédits d'impôt monumentaux décidés pendant son premier mandat pour soutenir la croissance, et l'augmentation des dépenses de défense et de sécurité, tout en taillant dans certaines prestations sociales.

Le Directeur du budget à la Maison Blanche, Russ Vought, a assuré dans un échange avec la presse que le texte était «très bien parti» au Sénat, malgré les critiques d'une poignée de sénateurs républicains, assez nombreux en théorie pour le bloquer.

Un organisme rattaché au parlement américain, le CBO, a prédit que cette loi allait faire gonfler la dette publique de 2400 milliards de dollars en dix ans.

La Maison Blanche assure au contraire que le texte va réduire les déficits.

«Aller au conflit»

Elon Musk s'était déjà inquiété des conséquences du projet de loi ces dernières semaines, en des termes plus amènes. La Maison Blanche a assuré que le président «savait déjà» ce que pensait son allié.

«C'est le Lennon et McCartney de la politique moderne. Deux égos se disputant la lumière d'un seul projecteur, et une alliance fragile bâtie autour d'intérêts mutuels», souligne Evan Nierman, fondateur de l'agence de relations publiques Red Banyan. «Le moment où l'un d'eux verra un avantage à aller au conflit plutôt qu'à coopérer, la rupture sera publique.»

Le consultant politique Andrew Koneschusky, qui avait joué un rôle-clé dans les négociations de 2017 sur les crédits d'impôts, estime toutefois que le président n'a rien à gagner à répliquer.

«Musk a plus d'argent. Le porte-voix de Musk, X, est plus gros que celui de Trump. Et Musk a été profondément intégré à son administration pendant des mois», dit-il à l'AFP.

«Allez savoir ce que Musk a entendu ou vu qui pourrait se révéler embarrassant ou problématique pour l'administration si les deux devaient se faire la guerre.»

Versatile chef

Elon Musk, qui a dépensé près de 280 millions de dollars pour contribuer à l'élection de Donald Trump, a suffisamment d'argent pour imposer sa marque sur les élections de mi-mandat ou le processus de sélection des candidats interne au parti républicain.

Son point de vue sur les conséquences de la loi sur les finances des Etats-Unis est soutenu par de nombreuses études indépendantes et il a reçu l'appui de sénateurs attachés à la discipline budgétaire.

Mais des partisans de la loi et d'autres analystes indépendants estiment que le milliardaire pourrait découvrir que sa popularité au sein de la mouvance Trump dépend entièrement du bon vouloir de son versatile chef.

«Musk avait peut-être de l'influence en décembre quand il était en pleine 'bromance' avec Trump», remarque Donald Nieman, professeur en Sciences politiques à l'université Binghamton, dans l'Etat de New York.

«Mais avec son éloignement de Trump et son énorme impopularité auprès des électeurs, il est plus facile pour les parlementaires de l'ignorer. Cela aide plutôt Trump à prendre ses distances avec un homme devenu un paria.»