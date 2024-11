C'était l'un des paris les plus fous de l'histoire économique et politique récente, et il a payé: Elon Musk, entrepreneur richissime et qualifié par certains de mégalomane, voit son soutien acharné à Donald Trump récompensé par un poste de ministre de «l'efficacité gouvernementale».

Elon Musk, nouveau ministre de Trump Le président élu a annoncé qu'il comptait nommer le patron de Tesla, Space X et X, conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy, à ce tout nouveau ministère, celui de «l'efficacité gouvernementale». 13.11.2024

ATS

Le président élu a annoncé qu'il comptait nommer le patron de Tesla, Space X et X, conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy, à ce tout nouveau ministère. Sa mission: «envoyer des ondes de choc dans le système» en dérégulant à tout-va et en faisant des coupes drastiques dans le budget fédéral.

Elon Musk speaks at Life Center Church in Harrisburg, Pa., Saturday, Oct. 19, 2024. (Sean Simmers/The Patriot-News via AP) KEYSTONE

Un «classement des dépenses les plus terriblement stupides» sera publié, ce qui «sera à la fois extrêmement tragique et extrêmement divertissant», a annoncé M. Musk sur X après l'annonce de sa future nomination.

Reste à savoir comment deux personnalités notoirement égocentriques telles qu'Elon Musk et Donald Trump vont s'entendre à long terme.

Né le 28 juin 1971 en Afrique du Sud d'un père ingénieur et d'une Canadienne mannequin, l'homme le plus riche du monde – naturalisé Américain – est devenu la figure la plus controversée du néo-capitalisme.

Il partage ses ambitions extra-planétaires et ses idées techno-libertariennes avec plus de 200 millions d'abonnés sur la plateforme qu'il a rachetée en 2022, changeant son nom de «Twitter» à «X».

Elon Musk, 53 ans, s'est jeté à corps perdu dans la campagne de Donald Trump dans les dernières semaines. Les images du multimilliardaire – Forbes estime sa fortune à plus de 300 milliards de dollars – bondissant sur scène pendant un meeting du républicain en Pennsylvanie ont fait le tour du monde.

Autres planètes

Son comité de soutien a organisé une loterie offrant quotidiennement un million de dollars à des électeurs inscrits dans les Etats-clés qui acceptaient de signer une pétition conservatrice en faveur de la liberté d'expression et du droit à porter des armes.

Il a investi plus de 100 millions de dollars dans la campagne du président élu, et a utilisé son réseau social, sur lequel il publie sans discontinuer, comme une caisse de résonance.

Le voilà donc ministre, en plus d'être à la tête de Tesla, premier constructeur de véhicules électriques au monde, et de SpaceX, sa société spatiale.

Elon Musk mène divers autres projets qui illustrent sa vision techno-futuriste d'une humanité augmentée grâce à la science, appelée à prospérer sur d'autres planètes. Parmi ces projets: Neuralink, une start-up qui ambitionne de relier directement le cerveau humain à l'ordinateur.

Mégalomane, bourreau de travail, l'entrepreneur en série a toujours cultivé une image de patron rebelle, amateur de provocations, anti-politiquement correct.

Millionaire avant 30 ans après avoir revendu un éditeur de logiciels en ligne qu'il avait monté avec son frère, Elon Musk a par la suite fondé X.com, qui sera fusionnée avec PayPal, puis rachetée par eBay en 2002.

«Super génie»

Sa ligne libertarienne, ouvertement masculiniste, et ses critiques virulentes de l'immigration, l'ont rendu de plus en plus populaire dans la droite américaine. Jusqu'à séduire, donc, Donald Trump, qui l'a qualifié de «super génie» dans son discours de victoire.

Elon Musk a aussi le goût des théories du complot: il a affirmé par exemple cette année que le Parti démocrate «importait délibérément des migrants en situation irrégulière» pour accroître son assise électorale.

En juillet, il avait annoncé avec fracas qu'il allait déplacer au Texas le siège de SpaceX et de X, en signe de protestation au passage d'une loi sur les élèves transgenres en Californie, un Etat que les républicains critiquent sans cesse pour ses politiques progressistes.

Il y avait déjà déménagé en 2021 le siège de Tesla.

Sur X, Elon Musk a livré ses conseils pour mettre fin à la guerre en Ukraine, fait polémique en proposant de «faire un enfant» à la superstar Taylor Swift après que cette dernière a pris position contre Donald Trump, ou encore qualifié d'"intéressante» une théorie selon laquelle seuls les «mâles dominants» devraient prendre des décisions politiques.

En mai 2021, il a révélé être atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Plus récemment, il a dit prendre de la kétamine, un puissant anesthésiant parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, pour traiter une tendance à la dépression.

Divorcé trois fois, Elon Musk est père de dix enfants, dont un décédé à 10 semaines. L'une d'entre eux, une fille transgenre, a déposé une demande officielle pour changer de nom de famille en même temps que de genre afin de couper tout lien avec son père.

ATS