Elon Musk a probablement choisi le bon côté. Donald Trump étant pratiquement certain d'être le nouveau président des Etats-Unis, l'action Tesla s'envole: Musk gagne 12 milliards de dollars en une nuit.

Elon Musk a pu gagner 12 milliards de dollars grâce à l'action Tesla et à la campagne électorale de Trump. Photo : Sean Simmers/The Patriot-News/AP/dpa sda

Samuel Walder

Elon Musk, connu comme l'homme le plus riche du monde, a vu sa fortune augmenter considérablement suite aux récents développements de la politique américaine, comme l'écrit le «Bild». L'entrepreneur, qui a soutenu Donald Trump pendant la campagne électorale, peut se réjouir d'un gros pactole. Les résultats de la campagne électorale américaine ont fait grimper l'action Tesla en flèche.

Les spéculations sur une éventuelle victoire de Trump ont fait grimper l'action Tesla d'un impressionnant 15 pour cent en dehors des heures de négoce régulières.

Mercredi matin, le cours de l'action Tesla a atteint 261,65 euros, ce qui a fait passer la valeur de l'entreprise de 93 milliards d'euros à 715,4 milliards d'euros. La part de 13% de Musk dans Tesla représente une augmentation d'environ 12 milliards d'euros en une seule nuit.

Musk soutient Trump dans sa campagne électorale

Musk a investi 75 millions de dollars dans la campagne électorale de Trump, ce qui s'est avéré être une décision extrêmement lucrative. Trump a fait l'éloge de Musk dans son discours de victoire, ce qui souligne le lien étroit entre les deux hommes. Musk lui-même s'est montré enthousiaste quant au résultat de l'élection et a exprimé son optimisme quant à l'avenir.

Alors que Tesla est cotée en bourse, les valeurs des autres entreprises de Musk telles que SpaceX, The Boring Company et le réseau social X (anciennement Twitter) restent floues, car elles ne sont pas cotées en bourse. Néanmoins, SpaceX pourrait bénéficier de nouveaux contrats gouvernementaux.

Les cryptomonnaies gagnent massivement en valeur

Le bitcoin dans l'engouement pour Trump: la crypto-monnaie la plus connue a dépassé son précédent record de 73 797,98 dollars, atteint en mars. Cette hausse a été alimentée par la perspective d'un assouplissement de la réglementation en cas de victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines qui se sont tenues mardi. Le candidat républicain à la présidence avait annoncé qu'il voulait «faire de l'Amérique la capitale mondiale de la cryptographie et du bitcoin». Il a également déclaré qu'il serait «le président pro-innovation et pro-bitcoin dont l'Amérique a besoin».

Trump se démarque ainsi de l'administration du président américain Joe Biden, qui est favorable à une réglementation des cryptomonnaies. Celles-ci permettent des paiements numériques sans que ceux-ci soient contrôlés par les banques.

La valeur des cryptomonnaies telles que Dogecoin, Solana et Sui augmente également. Mercredi matin, le Dogecoin se situe temporairement à 0,214, ce qui représente une hausse de 15 pour cent. Auparavant, il se situait à 0,166.

Solana enregistre une hausse de 12,5 pour cent au cours des dernières 24 heures. Mardi, Solana valait encore 161,12 dollars par pièce. Mercredi, aux premières heures de la matinée, la crypto-monnaie affichait une valeur de 188,29 dollars par coin.

La crypto-monnaie Sui a enregistré une hausse de 13,5 %. La valeur la plus basse au cours des dernières 24 heures était de 1,91 dollar par coin. La valeur maximale de Sui a été de 2,34 dollars par coin.