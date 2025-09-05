Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan ont perpétré une «myriade» de crimes contre l'humanité à El-Fasher, au Dafour, selon les enquêteurs mandatés à l'ONU. Dans un rapport vendredi à Genève, ceux-ci accusent aussi l'armée de crimes de guerre.

La mission d'établissement des faits sur le Soudan présidée par Mohamed Chande Othman accuse à nouveau les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de crimes contre l'humanité au Soudan (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les nouvelles indications de la Mission d'établissement des faits confirment celles qu'elle avait relayées dans une précédente évaluation. Mais les trois enquêteurs indépendants, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, insistent notamment sur la situation à El-Fasher.

Les FSR se voient reprocher dans leur siège des meurtres, de la torture, de l'esclavage, des disparitions forcées, des violences sexuelles, notamment contre des filles de 12 ans, ou encore des persécutions, notamment ethniques. L'imposition délibérée d'une famine et d'un manque d'accès aux médicaments par ces paramilitaires et leurs alliés constitue des actes équivalant au crime contre l'humanité.

Des centaines de civils ont été tués à El-Fasher et dans les villages environnants parce qu'elles étaient considérées comme affiliées à l'ennemi. Et des attaques ont été menées contre des populations parce qu'elles étaient non arabes. Mais l'armée et ses alliés, opposés aux FSR depuis plus de deux ans de guerre civile, ont eux aussi ciblé une communauté pour reprendre le contrôle d'une ville.

Millions de déplacés

Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées. Plus de la moitié de la population du pays fait face à une insécurité alimentaire aiguë et un quart des centres de santé seulement restent opérationnels.

«Les deux parties au conflit ont délibérément ciblé des civils au travers d'attaques, d'exécutions sommaires, de détentions arbitraires, de torture et d'attitudes inhumaines en détention», a affirmé le président de la mission, Mohamed Chande Othman. Des approches qui équivalent à des crimes de guerre. Aucun dispositif suffisant n'a été pris pour limiter les effets pour les civils et les infrastructures civiles.

Mais la mission n'attribue toujours pas de possibles contre l'humanité à l'armée et à ses alliés. En revanche, les violences sexuelles répandues, les pillages ou les destructions d'habitations menées par les FSR peuvent être considérés comme des crimes contre l'humanité, selon les trois enquêteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Demande de soutien de la CPI

Dans les centres de détention des paramilitaires, certains rescapés ont parlé d'exécutions sommaires, de travail forcé ou de rançons demandées aux familles des prisonniers. «L'impunité a enhardi les perpétrateurs pendant des décennies», a déploré une membre de la mission, Joy Ngozi Ezeilo.

Selon les enquêteurs, la justice et la protection des civils ne peuvent attendre un accord de paix, dénonçant l'attitude des autorités soudanaises sur cette question. Il faut que la communauté internationale garantisse que «ceux qui pilotent les atrocités subissent des conséquences», affirme une autre membre de la mission, Mona Rishmawi. Notamment en soutenant la Cour pénale internationale (CPI) ou en établissant un mécanisme judiciaire indépendant sur le Soudan.

Les enquêteurs demandent notamment que l'embargo sur les armes soit entièrement appliqué et que des sanctions soient prises contre les individus et les entités responsables des violations. En plus de deux ans de conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, dont au moins 4300 civils l'année dernière, dit l'ONU.