France: mystère autour d'un boîtier espion potentiellement dangereux

L'affaire est mystérieuse, digne d'une série télévisée: un boîtier espion, susceptible de permettre de prendre le contrôle à distance d'un navire, a été découvert sur un ferry italien ayant fait escale en France, une nouvelle possible ingérence étrangère, vraisemblablement russe, qualifiée de «très grave» par le ministre de l'Intérieur.

Sur cette photo collective diffusée par l'agence d'État russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine rencontre des militaires décorés de la médaille d'or du Héros de la Russie après une réunion élargie du Conseil du ministère russe de la Défense au Centre national de contrôle de la défense à Moscou, le 17 décembre 2025. (Photo : Alexander KAZAKOV / POOL / AFP) AFP

Agence France-Presse Valérie Passello

Des juges d'instruction parisiens sont chargés depuis dimanche d'enquêter sur ce dossier. Une information judiciaire a été ouverte pour «atteinte à un système de traitement automatisé de données en bande organisée dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère» et «participation à une association de malfaiteurs».

L'enquête est menée par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), spécialisée notamment dans le contre-espionnage.

L'affaire débute par un renseignement communiqué par les autorités italiennes: selon elles, le système informatique du navire «Fantastic», qui doit faire escale à Sète, dans le sud de la France, est «susceptible d'avoir été infecté par un dispositif malveillant permettant d'en prendre le contrôle ("RAT» - remote access tool)", explique le parquet de Paris.

A l'origine du signalement: la compagnie maritime GNV, propriétaire du «Fantastic», qui a «identifié et neutralisé une tentative d'intrusion, sans conséquence sur les systèmes informatiques de l'entreprise, efficacement protégés», a expliqué GNV.

Deux membres de l'équipage, un Letton et un Bulgare, identifiés par les autorités italiennes, sont interpellés à Sète et placés en garde à vue le 12 décembre. Des perquisitions sont parallèlement «menées en urgence en Lettonie, avec le soutien très actif d'Eurojust et des autorités lettones», a détaillé le parquet.

Regards tournés vers la Russie

Le suspect letton a depuis été inculpé et placé en détention provisoire tandis que le Bulgare a été remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui, selon la même source. Pour le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez, il s'agit d'une «affaire très grave»: «les enquêteurs vont manifestement sur la piste de l'ingérence (...), une ingérence étrangère».

«En ce moment, les ingérences étrangères proviennent très souvent du même pays», a-t-il ajouté sur franceinfo, sans vouloir en dire plus. Tous les regards sont tournés vers la Russie de Vladimir Poutine.

Des étoiles de David et des mains rouges taguées jusqu'aux têtes de cochon déposées devant des mosquées en passant par les cercueils placés au pied de la tour Eiffel à Paris, le spectre de l'ingérence étrangère plane sur une dizaine de dossiers gérés depuis octobre 2023 par le parquet de Paris.

Les relations entre Paris et Moscou sont au plus bas depuis l'assaut russe contre l'Ukraine lancé en février 2022 et les sanctions ayant suivi. La France se voit notamment reprocher par Moscou son soutien militaire à Kiev.

Dans ces différents dossiers, des exécutants originaires de pays d'Europe de l'Est, notamment des Bulgares, Moldaves et Serbes, ont été interpellés. Mais, pour l'avocat du Letton, Thibault Bailly, «la thèse de l'ingérence russe évoquée dans la presse paraît superfétatoire».

Secret défense

M. Nuñez a indiqué ne pas savoir pour le moment pourquoi ce boîtier a pu être installé: «A ce stade, on n'en sait rien. Il y a des enquêtes en cours et ce sont des affaires qui sont couvertes par le secret de la défense nationale».

La prise de contrôle à distance d'un navire fait partie des scénarios les plus redoutés par les acteurs du secteur maritime,«puisqu'il y a une conséquence physique potentiellement grave», si le bateau était projeté contre un obstacle, a expliqué à l'AFP l'expert Christian Cévaër.

Il évoque une très probable «volonté malveillante de destruction, avec l'impact d'image, pour créer une déstabilisation de niveau politique et un impact économique».

Dans un premier temps immobilisé et placé sous scellé, le «Fantastic» a fait l'objet d'investigations menées par la DGSI, qui ont permis de saisir un certain nombre d'éléments.

Une fois les constatations techniques réalisées et tout danger écarté pour les personnes à bord, le navire, qui peut embarquer un peu plus de 2.000 passagers pour des croisières en Méditerranée, a pu reprendre la mer.

cco-mca-fbe-cbr/bfa/frd/dsa/am

© Agence France-Presse