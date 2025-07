Séisme: les bases sous-marines nucléaires russes ont-elles été touchées?

Sur cette photo diffusée par le service de presse du ministère russe de la Défense le samedi 12 octobre 2024, on peut voir le croiseur lance-missiles nucléaire stratégique Prince Vladimir du projet Borei-A, alors que le ministre russe de la Défense, Andreï Belousov, inspecte les installations militaires et sociales de la Flotte du Nord dans le cadre d'une visite de travail dans la région de Mourmansk, en Russie. (Service de presse du ministère russe de la Défense via AP)

KEYSTONE