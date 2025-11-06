L'élue démocrate Nancy Pelosi, figure emblématique de la scène politique américaine des quatre dernières décennies et première femme à diriger la Chambre des représentants, a annoncé jeudi qu'elle prendrait sa retraite en janvier 2027, au terme de son mandat actuel.

Nancy Pelosi a annoncé jeudi son départ à la retraite prévu pour janvier 2027 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«J'ai véritablement aimé servir comme votre voix au Congrès», a déclaré l'ancienne «speaker» de 85 ans, farouche opposante à Donald Trump, dans une vidéo dédiée aux habitants de San Francisco, qu'elle représentait à la Chambre depuis 1987.