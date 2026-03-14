Le baron de la drogue uruguayen Sebastian Marset, l'un des narcotrafiquants les plus recherchés du Cône sud, a été arrêté vendredi en Bolivie. Il a été expulsé dans la foulée vers les Etats-Unis.

Le président bolivien Rodrigo Paz s'exprime sur l'arrestation de Sebastián Marset lors d'une conférence de presse au palais du gouvernement à La Paz, en Bolivie, le vendredi 13 mars 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

M. Marset était en cavale depuis 2023. Le département américain de la Justice, qui le soupçonne de blanchiment d'argent, offrait 2 millions de dollars pour toute information menant à sa capture.

Le narcotrafiquant uruguayen a fait l'objet d'une «arrestation et expulsion» vers les Etats-Unis «en vertu d'un mandat judiciaire émis par la justice nord-américaine», a indiqué le ministre bolivien du Gouvernement, Marco Antonio Oviedo, en conférence de presse, aux côtés du président bolivien Rodrigo Paz.

Les policiers boliviens ont remis Sebastian Marset à des agents de la DEA, l'agence antidrogue américaine, à l'aéroport de Santa Cruz d'où il s'est envolé pour les Etats-Unis.

Son interpellation a eu lieu à l'aube dans cette ville de l'est de la Bolivie, où des centaines de policiers ont été mobilisés, a constaté un journaliste de l'AFP.

Quatre autres personnes ont été arrêtées lors de cette opération, qui n'a pas fait de blessés.

L'Uruguayen de 34 ans, soupçonné par les autorités américaines d'avoir dirigé un réseau ayant acheminé au moins 16 tonnes de cocaïne vers l'Europe, «a gardé le silence» tout du long, a déclaré le ministre.

Le président Rodrigo Paz a loué «la coopération d'organisations internationales de différents pays voisins et du continent».

Cette capture survient quelques jours après le sommet du Bouclier des Amériques du président américain Donald Trump, qui a réuni samedi en Floride les dirigeants de droite d'Amérique latine afin de coopérer dans la lutte contre le crime organisé.

Le département d'Etat américain a d'ailleurs réagi vendredi en saluant sur X la fin du «règne de terreur et de chaos de Sebastian Marset» et le «renforcement rapide de la coopération entre les forces de l'ordre» américaines et boliviennes. «Le Bouclier des Amériques rend notre région plus sûre et plus forte», a-t-il ajouté.

Le chef de la police bolivienne, Mirko Sokol, a déclaré que d'autres perquisitions étaient prévues dans les prochains jours. «Nous avons des informations sur de nombreuses personnes qui ont collaboré avec Marset. Il est très probable qu'il y ait des policiers parmi elles», a-t-il indiqué à la presse.

Trafiquant de haut vol

Sebastian Marset a purgé une peine de prison pour trafic de stupéfiants en Uruguay entre 2013 et 2018. Il a ensuite vécu au Paraguay et en Bolivie, deux pays où il est également poursuivi.

En juillet 2023, alors qu'il résidait à Santa Cruz, il avait pris la fuite un jour avant une vaste opération de la police bolivienne visant à l'arrêter.

Sa femme, également accusée de narcotrafic, est actuellement détenue au Paraguay, après avoir été interpellée en Espagne.

En mai 2025, la justice américaine a accusé M. Marset de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue via des institutions financières américaines.

Cartwright Weiland, un haut responsable américain au sein du Bureau pour le trafic de drogue international, avait alors souligné que l'Uruguayen était «l'un des fugitifs les plus recherchés de tout le Cône sud» et «la cible principale d'une importante enquête sur le crime organisé au Paraguay».

M. Marset est entre autres soupçonné d'avoir commandité l'assassinat en Colombie, en mai 2022, du procureur anti-mafia paraguayen Marcelo Pecci.

Le trentenaire, fan de football, a dans le passé joué et dirigé un club qui a disputé des matchs dans un championnat régional en Bolivie. Il a aussi investi dans la promotion de spectacles, la production musicale et le secteur immobilier.

Dans plusieurs vidéos publiées depuis la clandestinité, il se vantait d'échapper aux autorités.

Le ministre Oviedo a indiqué que Sebastian Marset avait fait de Santa Cruz la «base opérationnelle» de ses activités illégales.

La Bolivie est le troisième producteur mondial de cocaïne, derrière la Colombie et le Pérou.