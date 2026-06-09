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Evian Narendra Modi participera au sommet du G7

ATS

9.6.2026 - 17:13

Le Premier ministre indien Narendra Modi participera mi-juin au sommet du G7 en France. Il prendra également part à une conférence sur les technologies à Paris, a annoncé mardi le ministère indien des Affaires étrangères.

Le Japon a salué l'élection de Narendra Modi.
Le Japon a salué l'élection de Narendra Modi.
sda

Keystone-SDA

09.06.2026, 17:13

Cette participation s'inscrit dans le cadre d'un voyage en France et en Slovaquie: M. Modi se rendra les 13 et 14 juin à Nice, dans le sud-est de la France, où il rencontrera le président français Emmanuel Macron, puis en Slovaquie du 14 au 16 juin, pour s'entretenir avec le Premier ministre slovaque Robert Fico.

Il s'agira de la première visite d'un Premier ministre indien dans ce pays depuis son indépendance en 1993. M. Modi retournera ensuite en France pour participer au sommet du G7, les 16 et 17 juin à Evian (centre-est).

Le président américain Donald Trump a confirmé sa présence à cette réunion du groupe de pays qui réunit l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le ministère indien des Affaires étrangères a précisé que M. Modi devrait rencontrer plusieurs dirigeants mondiaux en marge du sommet, sans donner plus de précisions.

Sa visite «mettra en lumière le rôle de l'Inde comme pôle mondial d'innovation, de transformation numérique et d'entrepreneuriat», a encore déclaré le ministère, précisant que le pays soutiendrait «de nouveaux partenariats» avec l'Europe.

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