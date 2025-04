En meeting mercredi à Montréal, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est adressé au président américain Donald Trump pour lui dire que les Français et les Européens «soutiendraient le Canada et le Quebéc s'ils étaient envahis» par les Etats-Unis.

Excusez mon anglais, mais il fallait que je passe un message à Donald Trump. pic.twitter.com/t3YLKeKFfU — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 17, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

S'adressant directement en anglais - fait extrêmement rare chez lui - la figure de proue de la gauche radicale française a interpellé Donald Trump lors d'un meeting avec Québec solidaire, parti de gauche québécois.

«Vous avez dit que le Canada devrait devenir un Etat américain. Tous les dirigeants canadiens vous ont dit qu'ils s'y opposaient. Ils ont dit +non+. Et +non+ c'est +non+, en anglais comme en français!», a lancé le triple candidat à la présidentielle.

«En tant que Français nous soutenons le Canada et le Québec. Et je peux vous le dire: la plupart des Européens pensent la même chose. En ce moment nous soutenons l'Ukraine, qui a été envahie par la Russie. Nous soutiendrons également le Canada et le Québec s'ils étaient envahis», a-t-il ajouté.

«Aucun dirigeant européen ne vous a dit la vérité. Ils ont peur de vous, Monsieur le président (...) Ecoutez ceux qui assument leurs idées, comme nous. Ne croyez pas ceux qui ont peur», a également déclaré M. Mélenchon, en proposant - avec une pointe d'humour - de rencontrer Donald Trump pour lui dire cela en personne.

Possible futur candidat à la présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon est cette semaine en déplacement à Montréal, au Canada, pour une série de conférences et de meetings où il exprime son soutien face aux menaces d'annexion par Donald Trump de son voisin du nord.

Le leader de LFI doit ensuite se rendre à New York pour également donner des conférences.