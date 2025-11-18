  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Belem Négociations nocturnes à la COP30 avant le retour de Lula

ATS

19.11.2025 - 00:37

Le Brésil veut que sa COP, la première en Amazonie, soit un succès. Ses diplomates font désormais travailler les négociateurs nuit et jour dans l'espoir – jugé optimiste – d'un premier consensus dès mercredi en présence du président Lula.

Les participants à la COP30 se sont mis de nuit à Belem.
Les participants à la COP30 se sont mis de nuit à Belem.
ATS

Keystone-SDA

19.11.2025, 00:37

19.11.2025, 07:29

Il est rare que les chefs d'Etat, après avoir ouvert les COP, reviennent dans la dernière ligne droite de la conférence. François Hollande en 2015 pour l'accord de Paris et Boris Johnson en 2021 à Glasgow étaient revenus ajouter de la pression sur les délégués dans les derniers jours. La COP30 est censée se terminer vendredi soir après deux semaines.

Mais Luiz Inacio Lula da Silva a investi un capital politique important pour la réussite de cette 30e conférence de l'ONU sur le changement climatique, avec un objectif: «infliger une nouvelle défaite aux négationnistes» du climat, et démontrer en Amazonie que le monde n'a pas abandonné la coopération climatique, malgré les turbulences géopolitiques et économiques.

Il rencontrera les groupes de négociation mercredi, a confirmé le diplomate brésilien qui préside la conférence, André Correa do Lago.

Les pays, aussi désireux soit-ils de lui offrir un succès, n'en ont cependant pas abandonné leurs lignes rouges. Les portes ne claquent pas encore, mais les ministres restent loin du consensus.

Une tentative assez avancée de compromis par la présidence brésilienne de la COP30 a été publiée à la surprise générale dès mardi matin. Elle ne tranche pas entre des options extrêmes sur les engagements financiers des pays développés, les «mesures commerciales unilatérales» et la sortie des énergies fossiles.

Un front de dizaines de pays européens, latino-américains et insulaires réclament une décision qui engagerait les pays à réellement mettre en place la sortie progressive des énergies fossiles adoptée sur le principe à Dubaï en 2023. Il s'oppose aux pays producteurs de pétrole, largement silencieux à Belem.

Une nouvelle version du texte est attendue mercredi et le diplomate brésilien qui préside la conférence, André Correa do Lago, a prévenu dans un sourire qu'en cas de séance plénière mercredi, «cela pourrait finir tard».

COP30. Première esquisse de compromis, les tractations continuent

COP30Première esquisse de compromis, les tractations continuent

L'UE se fait entendre

«Comme toujours à ce stade des négociations, c'est mitigé», a déclaré à l'AFP le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra.

«Ce n'est pas particulièrement équilibré mais c'est une première ébauche», a dit à des journalistes l'émissaire pour le climat du Royaume-Uni, Rachel Kyte. «Les Brésiliens ont un calendrier très ambitieux. Je pense que ça met beaucoup de pression aux délégués mais il y a une alchimie propre à chaque COP», a-t-elle ajouté.

Wopke Hoekstra a prévenu qu'il n'était pas question de «rouvrir les compromis atteints difficilement l'an dernier en termes de financement» des pays riches en direction des pays en développement, et a aussi dénoncé tout entraînement «dans une conversation artificielle sur les mesures commerciales».

M. Hoekstra réagissait à l'inclusion d'options, dans le projet de texte, faisant allusion aux mesures commerciales unilatérales, ce qui vise implicitement la taxe carbone aux frontières que l'UE va mettre en place en janvier et qui est critiquée comme protectionniste par la Chine et d'autres pays exportateurs.

Diplomatie. Attaquée sur sa taxe carbone, l'UE se défend à la COP30

DiplomatieAttaquée sur sa taxe carbone, l'UE se défend à la COP30

«Mutirão»

Le texte brésilien est baptisé «Mutirão mondiale», en référence à un mot autochtone désignant une communauté qui se rassemble pour travailler ensemble sur une tâche commune.

Selon les règles de la convention de l'ONU sur le climat, le consensus entre les 194 pays membres de l'accord de Paris, et l'Union européenne, est nécessaire pour l'adoption de toute décision.

Le texte suggère aussi de tripler les financements des pays riches vers les plus pauvres pour leur adaptation au changement climatique, d'ici 2030 ou 2035, ce qui correspond à une demande des pays du Sud – un objectif totalement irréaliste, répondent les Européens en privé.

Sans décision financière sur l'adaptation «tout ce dont on discute ici n'est que symbolique», juge Lina Yassin, chercheuse et déléguée du Soudan. «On repartira à la maison et demain rien n'aura changé.»

L'habileté brésilienne permettra-t-elle de dégager un point d'équilibre entre les demandes de la Chine, de l'Inde, des Occidentaux, des pays africains...?

«Nous devons montrer au monde que le multilatéralisme est vivant», a déclaré Josephine Moote, représentante de l'archipel de Kiribati dans le Pacifique.

Les plus lus

«Tais-toi la truie» - Donald Trump pète les plombs !
Patients consternés : des médecins réclament des paiements en espèces
«On a des drames où des gens vont se retrouver en fauteuil roulant»
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Fastueux dîner : Ronaldo et Musk se régalent à la Maison Blanche
«On est qualifiés et on n'a pas trop énervé les Kosovars»