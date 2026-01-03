Conditions météorologiquesNeige et verglas aux Pays-Bas, des centaines de vols annulés
ATS
3.1.2026 - 19:53
Près de 300 vols prévus dimanche à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol aux Pays-Bas sont annulés en raison de la neige, a annoncé samedi la compagnie KLM, qui prévoit des perturbations pendant plusieurs jours.
Des averses de neige favorisant la formation de verglas sont attendues dimanche sur le nord et le centre des Pays-Bas, selon l'institut météorologique national.
En conséquence, la capacité d'utilisation des pistes à Schiphol est réduite, et KLM «est contrainte d'annuler 295 vols pour le 4 janvier», indique sur son site la compagnie membre de la holding Air France-KLM.
Ces annulations interviennent à la veille de la rentrée des vacances de fin d'année aux Pays-Bas comme dans d'autres pays européens, à une période où les aéroports sont très fréquentés.
Les conditions hivernales, associées à des vents défavorables, avaient déjà obligé KLM à annuler 114 vols vendredi et 73 supplémentaires samedi.
«Nous prévoyons que ces conditions météorologiques perdurent et que d'autres annulations suivront», ajoute la compagnie.