Conditions météorologiques Neige et verglas aux Pays-Bas, des centaines de vols annulés

ATS

3.1.2026 - 19:53

Près de 300 vols prévus dimanche à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol aux Pays-Bas sont annulés en raison de la neige, a annoncé samedi la compagnie KLM, qui prévoit des perturbations pendant plusieurs jours.

Près de 300 vols prévus dimanche à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol aux Pays-Bas sont annulés en raison de la neige (photo d'illustration, archives).
swissmediavision / Getty Images

Keystone-SDA

03.01.2026, 19:53

Des averses de neige favorisant la formation de verglas sont attendues dimanche sur le nord et le centre des Pays-Bas, selon l'institut météorologique national.

En conséquence, la capacité d'utilisation des pistes à Schiphol est réduite, et KLM «est contrainte d'annuler 295 vols pour le 4 janvier», indique sur son site la compagnie membre de la holding Air France-KLM.

Ces annulations interviennent à la veille de la rentrée des vacances de fin d'année aux Pays-Bas comme dans d'autres pays européens, à une période où les aéroports sont très fréquentés.

Les conditions hivernales, associées à des vents défavorables, avaient déjà obligé KLM à annuler 114 vols vendredi et 73 supplémentaires samedi.

«Nous prévoyons que ces conditions météorologiques perdurent et que d'autres annulations suivront», ajoute la compagnie.

