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Nombre record Népal : 275 alpinistes au sommet de l'Everest

Angelica Zermatten

21.5.2026

Un nombre record de 275 alpinistes ont atteint mercredi le sommet de l'Everest en une seule journée en passant par la face sud du sommet, sur le versant népalais, ont indiqué jeudi des responsables du ministère du Tourisme.

Ces vagues d'alpinistes partant en même temps à l'assaut du toit du monde ont ravivé des inquiétudes concernant la surfréquentation de la montagne (archives).
Ces vagues d'alpinistes partant en même temps à l'assaut du toit du monde ont ravivé des inquiétudes concernant la surfréquentation de la montagne (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

21.05.2026, 17:50

Selon le ministère, un nombre estimé à 275 personnes ont atteint mercredi le sommet qui culmine à 8.849 mètres. En 2023, un plus grand nombre d'alpinistes étaient parvenus au sommet les uns par la face sud au Népal, les autres par la face nord située au Tibet, en territoire chinois. Mais les autorités chinoises ont fermé cette voie en 2026.

«C'est le plus grand nombre jamais (enregistré) dans l'histoire des expéditions sur l'Everest» d'alpinistes «ayant atteint le sommet de l'Everest en un seul jour», a déclaré à l'AFP Himal Gautam, porte-parole du ministère. «Nous devons encore vérifier les chiffres officiels, car nous devons délivrer des certificats» homologuant ces ascensions.

En 2023, a-t-il rappelé, un plus grand nombre d'alpinistes avaient atteint le sommet en un seul jour, par le versant sud situé au Népal, et le versant nord en Chine. Mais M. Gautam n'a pas précisé leur nombre.

Depuis qu'Edmund Hillary et Tenzing Norgay Sherpa ont réalisé la première ascension de l'Everest en 1953, l'essor de l'alpinisme a fait de cette activité une source de revenus considérable au Népal.

Le pays a délivré cette saison un nombre record de 492 permis d'ascension de l'Everest et une véritable village de tentes a été installé au pied de la montagne pour accueillir les alpinistes et les sherpas qui les assistent. Environ 600 personnes, guides et alpinistes, ont atteint le sommet de l'Everest depuis le début de la saison d'escalade printanière en avril.

Ces vagues d'alpinistes partant en même temps à l'assaut du toit du monde ont ravivé des inquiétudes concernant la surfréquentation de la montagne, notamment quand la fenêtre météo pour tenter sa chance est courte. La saison d'escalade doit se terminer la première semaine de juin.

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