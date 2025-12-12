  1. Clients Privés
Alimentation Nestlé France rappelle un lait pour bébés

ATS

12.12.2025 - 09:22

Nestlé lance en France une campagne de rappel pour son lait Optipro Relais, destiné aux bébés de la naissance à l'âge de six mois. La mesure répond à la détection de micro-organismes susceptibles de provoquer diarrhées et vomissements.

Le lait infantil concerné est destiné aux bébés de la naissance à l'âge de six mois (archives).
Le lait infantil concerné est destiné aux bébés de la naissance à l'âge de six mois (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.12.2025, 09:22

12.12.2025, 09:51

Le paquebot alimentaire a détecté la présence de ces micro-organismes sur une ligne de fabrication des laboratoires Guigoz, prévient l'ordre des pharmaciens de l'Hexagone sur son site internet.

Nestlé France indique sur son propre site avoir détecté dans certains lots non distribués la présence de la toxine céréulide, produite par la bactérie Bacillus cereus.

La multinationale assure qu'aucun autre produit de la marque Guigoz n'est concerné. Elle appelle les clients à ne pas utiliser ni retourner le produit, mais à le mettre à la poubelle.

