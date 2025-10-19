Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre à Gaza Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»

Basile Mermoud

19.10.2025

Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est menacé dimanche après que l'armée israélienne a dit avoir mené des frappes aériennes dans le sud du territoire palestinien en riposte à des attaques du Hamas contre ses positions, ce qu'a démenti le mouvement.

De son côté, Le Hamas dit mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu et ne pas être au courant d'affrontements à Rafah (archives). 
De son côté, Le Hamas dit mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu et ne pas être au courant d'affrontements à Rafah (archives). 
KEYSTONE

Agence France-Presse

19.10.2025, 14:10

19.10.2025, 14:58

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé une «violation du cessez-le-feu» et ordonné à l'armée d'agir «avec force» contre les cibles «terroristes» à Gaza. Le Hamas a lui réaffirmé son engagement à respecter la trêve.

Sous la pression du président américain Donald Trump, le cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre après deux ans de guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

Malgré le cessez-le-feu. Gaza : deux frappes israéliennes dans le sud, selon des sources concordantes

Malgré le cessez-le-feuGaza : deux frappes israéliennes dans le sud, selon des sources concordantes

En vertu de la première phase de cet accord, le Hamas a remis le 13 octobre, en échange de près de 2.000 prisonniers palestiniens, 20 otages vivants qu'il retenait dans le territoire palestinien depuis le 7-Octobre et a commencé à rendre les dépouilles de plusieurs autres otages.

«Des terroristes ont tiré des missiles antichars et ouvert le feu sur les forces de Tsahal, qui agissaient pour détruire des infrastructures terroristes dans la zone de Rafah conformément aux conditions de l'accord», a déclaré dimanche l'armée israélienne dans un communiqué.

«Guerre!»

«Pour neutraliser la menace», l'armée «a lancé des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans la zone de Rafah», a-t-elle ajouté, qualifiant l'incident de «violation flagrante du cessez-le-feu».

Gaza. Selon les États-Unis, le Hamas préparerait une attaque imminente contre des civils

GazaSelon les États-Unis, le Hamas préparerait une attaque imminente contre des civils

Un témoin a raconté à l'AFP que «les avions de guerre ont effectué deux frappes aériennes sur Rafah. Il n'y a pas encore de détails concernant les victimes ou les blessés. La zone est sous contrôle militaire israélien».

«C'est l'occupation sioniste qui continue de violer l'accord»

Senior Hamas Official Izzat al-Rishq (C) gestures after signing a reconciliation deal in Cairo on October 12, 2017, as the two rival Palestinian movements ended their decade-long split following negotiations overseen by Egypt. Under the agreement, the West Bank-based Palestinian Authority is to resume full control of the Hamas-controlled Gaza Strip by December 1, according to a statement from Egypt's government. (Photo by KHALED DESOUKI / AFP)

Izzat al-Rishq

Membre du bureau politique du Hamas

Un autre a indiqué que «des combattants du Hamas ont ciblé un groupe de Yasser d'Abou Shabab (rival du Hamas) dans le sud-est de Rafah». «Ils ont été surpris par la présence de chars de l'armée (à proximité). Il semble qu'il y ait eu des sortes d'affrontements (...) L'armée de l'air a effectué deux frappes aériennes sur le site», a-t-il ajouté.

«Nous n'avons aucune connaissance d'incidents ou d'affrontements ayant lieu dans la région de Rafah», a dit pour sa part la branche armée du Hamas dans un communiqué.

«C'est l'occupation sioniste qui continue de violer l'accord», avait indiqué plus tôt Izzat al-Rishq, un membre du bureau politique du Hamas. Des responsables israéliens ont immédiatement réagi à l'incident, comme le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui a écrit «Guerre!» sur X.

Peu avant ces incidents, Israël a annoncé dimanche avoir identifié les deux dépouilles d'otages remises la veille à Gaza par le Hamas, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. A ce jour, le nombre de corps rendus à Israël s'élève à 12.

Les autorités israéliennes ont indiqué avoir identifié les dépouilles de l'Israélien Ronen Engel et du Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri. Les deux avaient été tués le 7 octobre 2023 et leurs corps avaient été emmenés à Gaza.

Dimanche, Israël a affirmé de nouveau qu'il ne ferait «aucun compromis» tant que tous les otages décédés qui étaient retenus à Gaza ne seraient pas rapatriés.

Israël conditionne la réouverture du poste-frontière avec l'Egypte de Rafah, crucial pour l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien, à la remise de tous les otages décédés.

Le Hamas a jugé lui que la fermeture du point de passage de Rafah, bloquait l'entrée des équipements nécessaires pour rechercher les corps sous les décombres.

Tâche «énorme»

Premier haut responsable de l'ONU à se rendre dans la bande de Gaza depuis le cessez-le feu, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, s'est rendu samedi dans la ville de Gaza, où il a relevé la tâche «énorme» qui attend la communauté humanitaire pour une aide d'urgence.

Sur le terrain, les secours s'activent pour retrouver des corps de Palestiniens ensevelis sous les gravats (archive).
Sur le terrain, les secours s'activent pour retrouver des corps de Palestiniens ensevelis sous les gravats (archive).
IMAGO/Anadolu Agency

Une grande partie du territoire palestinien a été détruite durant l'offensive israélienne qui a plongé le territoire dans une situation humanitaire dramatique. Alors que l'armée israélienne contrôle tous les accès à la bande de Gaza, l'accord de cessez-le-feu prévoit l'afflux d'aide humanitaire pour la population civile qui manque de tout.

Cessez-le-feu. A Gaza, le chef humanitaire de l'ONU évoque «une tâche énorme»

Cessez-le-feuA Gaza, le chef humanitaire de l'ONU évoque «une tâche énorme»

L'attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. L'offensive israélienne a fait 68.159 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Selon le ministre de la Santé à Gaza, sous le contrôle du Hamas, plus de 400 corps ont été retrouvés dans les décombres depuis le 10 octobre.

Archives sur l’accord de cessez-le-feu

Un accord de paix entre Israël et le Hamas

Un accord de paix entre Israël et le Hamas

Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan de paix proposé par Donald Trump. Un cessez-le-feu et la libération des otages sont prévus.

09.10.2025

Les plus lus

La couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée
Deux ans de captivité : le récit des proches des derniers otages
Pas brillants, mais efficaces : les Sédunois assurent l’essentiel
Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»
Lionel Dugerdil juge que son score est «de bon augure pour la suite»
L’ex-mari de Britney Spears : «La veille de notre mariage, c'est ce que tu décides de faire?»