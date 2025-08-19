Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le président français Emmanuel Macron «d'alimenter le feu antisémite» en France en appelant à la reconnaissance internationale de l'Etat de Palestine, selon un courrier officiel au chef de l'Etat français.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tient une conférence de presse au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 10 août 2025 (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

«Je vous appelle à remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la volonté, et à le faire avant une date claire: la nouvelle année juive, le 23 septembre 2025», poursuit cette lettre signée de M. Netanyahu, en date du 17 août, et transmise à l'AFP mardi.

«Je suis préoccupé par la montée alarmante de l'antisémitisme en France et par le manque d'actions décisives de votre gouvernement pour y faire face. Ces dernières années, l'antisémitisme a ravagé les villes françaises», écrit M. Netanyahu.

«Depuis vos déclarations publiques attaquant Israël et signalant la reconnaissance d'un Etat palestinien, il a augmenté», affirme-t-il.

«Suite à l'attaque sauvage du Hamas contre le peuple israélien le 7 octobre 2023, des extrémistes pro-Hamas et des radicaux de gauche ont lancé une campagne d'intimidation, de vandalisme et de violence contre les Juifs à travers l'Europe», une campagne qui «s'est intensifiée en France» sous le mandat de M. Macron, estime le Premier ministre israélien.

Il liste plusieurs incidents récents, dont le saccage de l'entrée de bureaux de la compagnie aérienne El Al à Paris, l'agression d'un homme juif à Livry-Gargan, ou des rabbins «agressés dans les rues de Paris». «Ces incidents ne sont pas isolés. Ils constituent une plaie».

Hamas récompensé

«Votre appel à un Etat palestinien alimente ce feu antisémite. (...) Cela récompense la terreur du Hamas, renforce le refus du Hamas de libérer les otages, encourage ceux qui menacent les Juifs français et favorise la haine des Juifs qui rôde désormais dans vos rues», accuse encore M. Netanyahu.

Il loue en contre-exemple le président américain Donald Trump, pour son «combat» contre les crimes antisémites et pour «protéger les Juifs américains».

«Président Macron, l'antisémitisme est un cancer. Il se propage lorsque les dirigeants restent silencieux. Il recule lorsque les dirigeants agissent. Je vous appelle à remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la volonté, et à le faire avant une date claire: la nouvelle année juive, le 23 septembre 2025», apostrophe en conclusion le Premier ministre israélien.

Assemblée de l'ONU

La guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, a ravivé les velléités internationales à reconnaître l'Etat de Palestine.

La France a annoncé fin mai qu'elle reconnaîtrait en septembre prochain l'Etat de Palestine, à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Une décision qui «récompense la terreur», avait alors déjà fustigé M. Netanyahu, en référence à l'attaque du 7-Octobre. Les Etats-Unis, premier soutien d'Israël, ont pour leur part «fermement» rejeté une mesure «imprudente».

Quelques jours plus tard, le Canada avait lui aussi fait part de son intention en faveur d'un Etat de Palestine. Puis le Royaume-Uni, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Depuis le début de la guerre à Gaza, une dizaine de pays ont annoncé leur intention de reconnaître l'Etat de Palestine.

Solution à deux Etats

Fin juillet, l'Australie et 14 autres pays occidentaux, dont la France et la Canada, ont «invité» la communauté internationale à faire de même. La Nouvelle-Zélande a dit qu'elle réfléchirait à le faire d'ici septembre.

La France coprésidera en septembre avec l'Arabie saoudite une conférence internationale visant à relancer la solution dite «à deux Etats», palestinien et israélien.

L'Assemblée générale de l'ONU prévue en septembre prend fin précisément le 23, date posée par M. Netanyahu dans son courrier.

Selon la presse australienne, M. Netanyahu a envoyé le 17 août un courrier similaire au Premier ministre australien Anthony Albanese, qu'il accuse également «d'alimenter le feu antisémite», et qu'il somme lui aussi d'agir avant le 23 septembre.