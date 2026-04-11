Netanyahu affirme avoir «anéanti» les programmes nucléaire et balistique iraniens

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi soir que son pays avait «anéanti» les programmes nucléaire et balistique iraniens lors de ses frappes contre la République islamique.

epa12833989 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference in Jerusalem, 19 March 2026, amid the US-Israel conflict with Iran. EPA/RONEN ZVULUN / POOL KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Ces déclarations interviennent au moment où de hauts responsables iraniens et américains ont entamé à Islamabad des négociations directes afin de tenter d'obtenir une trêve durable dans la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par une attaque conjointe américano-israélienne contre l'Iran le 28 février.

«Nous avons réussi à anéantir le programme nucléaire et à anéantir le programme de missiles» de l'Iran, a affirmé M. Netanyahu lors d'une allocution télévisée, assurant que le pays ne disposait de «plus une seule installation d'enrichissement en état de fonctionner».

Il a encore affirmé que la guerre avait été lancée après que le guide suprême Ali Khamenei, tué au premier jour du conflit, avait «cherché à enfouir la production de missiles et la production nucléaire très, très profondément sous une montagne», ce qui rendait une intervention nécessaire.

«Ils voulaient nous étrangler, et (maintenant) c'est nous qui les étranglons. Ils nous menaçaient d'anéantissement, et maintenant ils se battent pour leur survie», a encore dit le Premier ministre, en référence aux dirigeants iraniens et à leurs alliés régionaux, comme le mouvement islamiste libanais Hezbollah ou les rebelles houthis du Yémen.

L'accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré en vigueur mercredi pour deux semaines. Israël dit qu'il ne concerne pas le Liban où l'armée israélienne combat le Hezbollah depuis le 2 mars, après que le mouvement chiite a lancé des frappes contre le pays voisin en représailles à la mort de Khamenei.

Israël a riposté par des frappes aériennes meurtrières de grande ampleur à travers le Liban et une offensive terrestre dans le sud du pays, mais a récemment accepté des négociations directes avec Beyrouth qui a annoncé qu'une rencontre aurait lieu mardi à Washington.

Benjamin Netanyahu a aussi dit samedi dans ce contexte qu'Israël voulait un accord de paix «qui tiendra pour des générations» avec le Liban. «J'ai posé deux conditions: nous voulons le désarmement du Hezbollah et nous voulons un véritable accord de paix qui tiendra pour des générations», a-t-il précisé.

Dans le même temps, il a assuré que son armée avait «créé une zone tampon de sécurité de huit à dix kilomètres» à l'intérieur du territoire libanais depuis la frontière israélienne, afin de repousser la menace des roquettes du mouvement visant les localités du nord d'Israël.