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Iran Netanyahu affirme avoir «anéanti» les programmes nucléaire et balistique iraniens

Basile Mermoud

11.4.2026

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré samedi soir que son pays avait «anéanti» les programmes nucléaire et balistique iraniens lors de ses frappes contre la République islamique.

epa12833989 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference in Jerusalem, 19 March 2026, amid the US-Israel conflict with Iran. EPA/RONEN ZVULUN / POOL
epa12833989 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference in Jerusalem, 19 March 2026, amid the US-Israel conflict with Iran. EPA/RONEN ZVULUN / POOL
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.04.2026, 22:18

Ces déclarations interviennent au moment où de hauts responsables iraniens et américains ont entamé à Islamabad des négociations directes afin de tenter d'obtenir une trêve durable dans la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par une attaque conjointe américano-israélienne contre l'Iran le 28 février.

«Nous avons réussi à anéantir le programme nucléaire et à anéantir le programme de missiles» de l'Iran, a affirmé M. Netanyahu lors d'une allocution télévisée, assurant que le pays ne disposait de «plus une seule installation d'enrichissement en état de fonctionner».

Il a encore affirmé que la guerre avait été lancée après que le guide suprême Ali Khamenei, tué au premier jour du conflit, avait «cherché à enfouir la production de missiles et la production nucléaire très, très profondément sous une montagne», ce qui rendait une intervention nécessaire.

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«Ils voulaient nous étrangler, et (maintenant) c'est nous qui les étranglons. Ils nous menaçaient d'anéantissement, et maintenant ils se battent pour leur survie», a encore dit le Premier ministre, en référence aux dirigeants iraniens et à leurs alliés régionaux, comme le mouvement islamiste libanais Hezbollah ou les rebelles houthis du Yémen.

L'accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré en vigueur mercredi pour deux semaines. Israël dit qu'il ne concerne pas le Liban où l'armée israélienne combat le Hezbollah depuis le 2 mars, après que le mouvement chiite a lancé des frappes contre le pays voisin en représailles à la mort de Khamenei.

Israël a riposté par des frappes aériennes meurtrières de grande ampleur à travers le Liban et une offensive terrestre dans le sud du pays, mais a récemment accepté des négociations directes avec Beyrouth qui a annoncé qu'une rencontre aurait lieu mardi à Washington.

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Benjamin Netanyahu a aussi dit samedi dans ce contexte qu'Israël voulait un accord de paix «qui tiendra pour des générations» avec le Liban. «J'ai posé deux conditions: nous voulons le désarmement du Hezbollah et nous voulons un véritable accord de paix qui tiendra pour des générations», a-t-il précisé.

Dans le même temps, il a assuré que son armée avait «créé une zone tampon de sécurité de huit à dix kilomètres» à l'intérieur du territoire libanais depuis la frontière israélienne, afin de repousser la menace des roquettes du mouvement visant les localités du nord d'Israël.

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