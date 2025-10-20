  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Proche-Orient Netanyahu affirme qu'Israël a largué 153 tonnes de bombes dimanche

ATS

20.10.2025 - 16:56

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi qu'Israël avait largué la veille «153 tonnes de bombes» sur la bande de Gaza, lors de frappes meurtrières. Selon lui, il s'agissait de réponses à ce que l'armée a dénoncé comme des attaques du Hamas en violation du cessez-le-feu.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi qu'Israël avait largué la veille «153 tonnes de bombes» sur la bande de Gaza, lors de frappes meurtrières. Selon lui, il s'agissait de réponses à ce que l'armée a dénoncé comme des attaques du Hamas en violation du cessez-le-feu. (Archives)
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi qu'Israël avait largué la veille «153 tonnes de bombes» sur la bande de Gaza, lors de frappes meurtrières. Selon lui, il s'agissait de réponses à ce que l'armée a dénoncé comme des attaques du Hamas en violation du cessez-le-feu. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.10.2025, 16:56

«Nous avons largué hier 153 tonnes de bombes sur différentes parties de la bande de Gaza après que deux de nos soldats ont été tués par le Hamas», a déclaré M. Netanyahu à la Knesset, le parlement israélien, dont la cession d'hiver a été officiellement ouverte lundi.

L'armée, qui a annoncé dimanche la mort au combat de deux soldats à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a mené des bombardements à travers ce territoire palestinien, avant d'annoncer dimanche soir reprendre l'application du cessez-le-feu. Le Hamas a démenti toute implication et réaffirmé son «engagement total» à se conformer à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre.

Les plus lus

Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez
Le géant d’ouverture à Sölden privé de l’un de ses favoris
Le test ADN brise les affirmations de la «fausse Maddie»