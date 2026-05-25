Benjamin Netanyahu a affirmé lundi qu'Israël allait intensifier l'offensive au Liban contre le Hezbollah pro-iranien, au moment où les Etats-Unis et l'Iran tentent de finaliser les termes d'un accord pour mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference in Jerusalem, Thursday, March 19, 2026. (Ronen Zvulun, Pool Photo via AP) KEYSTONE

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«Nous ne freinons pas, au contraire, j'ai demandé à accélérer», a déclaré le Premier ministre dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Telegram. «Nous allons intensifier les coups, en intensifier la puissance et nous allons écraser» le Hezbollah.

Développement suit.