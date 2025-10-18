  1. Clients Privés
Israël Netanyahu annonce qu'il briguera un nouveau mandat

ATS

18.10.2025 - 22:18

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi soir qu'il briguerait un nouveau mandat lors des prochaines élections.

Le mandat actuel de M. Netanyahu a été marqué par des manifestations monstres contre un projet de réforme judiciaire (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

Invité sur le plateau de Channel 14, et à la question «Envisagez-vous de vous présenter aux élections pour devenir Premier ministre lors des prochaines élections?», M. Netanyahu a répondu par l'affirmative.

A la question: «Gagnerez-vous si vous vous présentez», il a également répond «oui». Chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, M. Netanyahu détient le record du plus grand nombre d'années passées à la tête du gouvernement israélien (plus de 18 années au total, avec des interruptions, depuis 1996).

Israël. Netanyahu affirme que la guerre prendra fin après la deuxième phase du plan

IsraëlNetanyahu affirme que la guerre prendra fin après la deuxième phase du plan

Lors des dernières élections législatives en 2022, le bloc de droite que menait M. Netanyahu, déchu du pouvoir en juin 2021 après 12 ans de règne continu, était arrivé en tête des législatives.

Dans le détail, son parti avait obtenu 32 sièges à la Knesset. Ses alliés d'alors avaient eux décroché 18 sièges pour les ultra-orthodoxes et 14 pour l'alliance «Sionisme religieux», un record pour l'extrême-droite.

Cessez-le-feu. A Gaza, le chef humanitaire de l'ONU évoque «une tâche énorme»

Cessez-le-feuA Gaza, le chef humanitaire de l'ONU évoque «une tâche énorme»

Le mandat actuel de M. Netanyahu a été marqué par des manifestations monstres contre un projet de réforme judiciaire. Depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent menée par le Hamas depuis Gaza, des familles ont par ailleurs vivement critiqué sa gestion de la question des otages enlevés par le mouvement islamiste palestinien.

Archives sur Netanyahu

Trump - Netanyahu, le point de situation

Trump - Netanyahu, le point de situation

Ce 29 septembre 2025, Trump et Netanyahu ont présenté un plan en 20 points dont, entre autres, un cessez-le-feu conditionnel et des échange d’otages.

30.09.2025

