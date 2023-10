Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé lundi à la formation d'un «gouvernement d'union nationale», au troisième jour de l'offensive massive déclenchée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a fait au moins 800 morts en Israël.

Le premier ministre Benjamin Netanyahu appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale. ATS

«J'appelle les dirigeants de l'opposition à former immédiatement un gouvernement d'union nationale d'urgence sans conditions préalables», a déclaré M. Netanyahu dans une allocution télévisée.

Benjamin Netanyahu, à la tête d'une coalition de droite, d'extrême droite et de partis ultra-orthodoxes, est confronté à l'une des plus grandes crises de l'histoire du pays.

Dans son intervention, il a détaillé les cinq points de son programme: récupérer le contrôle du territoire et «éliminer les terroristes» encore présents en Israël, mener une attaque «massive» contre le Hamas avec «une force inédite», «renforcer les autres fronts, au nord face au Hezbollah» et en Cisjordanie, continuer la campagne pour garantir le soutien de la communauté internationale et enfin «l'unité du peuple» avec la formation d'un gouvernement d'union nationale.

