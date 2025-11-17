  1. Clients Privés
Violences en Cisjordanie Netanyahu dénonce la violence «d'une poignée d'extrémistes»

ATS

17.11.2025 - 21:31

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé lundi soir les violences d'une «poignée d'extrémistes» non représentative selon lui des colons qui vivent en Cisjordanie occupée, après une nouvelle attaque contre un village palestinien.

«Je prends très au sérieux les émeutes violentes fomentées par une poignée d'extrémistes qui ne représentent pas les colons en Judée-Samarie [la Cisjordanie, ndlr] et qui tentent de se faire justice eux-mêmes», a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué.
Keystone
Keystone

Keystone-SDA

Keystone-SDA

«Je prends très au sérieux les émeutes violentes fomentées par une poignée d'extrémistes qui ne représentent pas les colons en Judée-Samarie [la Cisjordanie, ndlr] et qui tentent de se faire justice eux-mêmes», a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué.

«Je compte m'occuper personnellement de cette question et convoquer les ministres concernés dès que possible pour répondre à ce phénomène grave», a-t-il dit sur fond de multiplication des attaques et alors qu'un village palestinien a été attaqué dans la soirée près de Bethléem dans ce qui semble être une réaction au démantèlement, dans les environs, d'un avant-poste de colonisation juive par les forces de sécurité israéliennes.

