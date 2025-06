Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, poursuivi pour corruption, a demandé jeudi le report de ses auditions, invoquant les «développements dans la région et dans le monde», dans le sillage de la guerre avec l'Iran et de la poursuite des hostilités à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assiste à la réunion hebdomadaire du gouvernement israélien au bureau du Premier ministre à Jérusalem, le 27 septembre 2023. KEYSTONE

Agence France-Presse Alix Maillefer

«Nous demandons respectueusement au tribunal d'ordonner l'annulation des auditions au cours desquelles le Premier ministre devait témoigner dans les deux prochaines semaines», a écrit l'avocat de M. Netanyahu dans une demande transmise au tribunal.

Il a ajouté que le Premier ministre «était obligé de consacrer tout son temps et son énergie à la gestion des problèmes nationaux, diplomatiques et de sécurité de la plus grande importance».

Mercredi, M. Trump a qualifié de «chasse aux sorcières» le procès intenté à M. Netanyahu.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, M. Trump a déclaré que le procès de M. Netanyahu «devrait être ANNULÉ, IMMÉDIATEMENT, ou qu'une Grâce devrait être accordée à un Grand Héros», après la fin de la guerre avec l'Iran.

Le chef de l'opposition israélienne a mis en garde jeudi M. Trump contre toute ingérence dans les affaires intérieures d'Israël.

«Nous avons de la reconnaissance pour le président Trump, mais (...) le président ne devrait pas s'immiscer dans un procès judiciaire d'un pays indépendant», a déclaré Yair Lapid dans une interview accordée au site d'information Ynet.

M. Netanyahu est le Premier ministre israélien ayant occupé ce poste pendant le plus grand nombre d'années.

Dans le procès qui a été reporté à plusieurs reprises depuis son ouverture en mai 2020, il a nié tout acte répréhensible.

Dans une première affaire, M. Netanyahu et son épouse, Sara, sont accusés d'avoir accepté des produits de luxe d'une valeur de plus de 260.000 dollars, tels que des cigares, des bijoux et du champagne, de la part de milliardaires en échange de faveurs politiques.

Dans deux autres affaires, M. Netanyahu est accusé d'avoir tenté de négocier une couverture plus favorable dans deux médias israéliens.