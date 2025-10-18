  1. Clients Privés
Israël Netanyahu affirme que la guerre prendra fin après la deuxième phase du plan

ATS

18.10.2025 - 21:42

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi soir que la guerre avec le Hamas prendrait fin une fois achevée la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu en cours à Gaza qui prévoit le désarmement du Hamas.

Benjamin Netanyahu lors de la cérémonie commémorative nationale en hommage aux soldats tués pendant la guerre, au mont Herzl, à Jérusalem, le jeudi 16 octobre 2025.
Benjamin Netanyahu lors de la cérémonie commémorative nationale en hommage aux soldats tués pendant la guerre, au mont Herzl, à Jérusalem, le jeudi 16 octobre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 21:42

La seconde phase «comprend également le désarmement du Hamas, ou plus précisément la démilitarisation de la bande de Gaza, et avant cela, la confiscation des armes du Hamas», a déclaré le dirigeant israélien lors d'une émission télévisée sur Channel 14.

Gaza. Israël conditionne la réouverture de Rafah à la restitution des dépouilles

GazaIsraël conditionne la réouverture de Rafah à la restitution des dépouilles

«Lorsque cela aura été accompli avec succès – j'espère de manière simple, mais sinon, à la dure, – alors la guerre prendra fin», a-t-il ajouté.

