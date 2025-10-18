Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi soir que la guerre avec le Hamas prendrait fin une fois achevée la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu en cours à Gaza qui prévoit le désarmement du Hamas.

Benjamin Netanyahu lors de la cérémonie commémorative nationale en hommage aux soldats tués pendant la guerre, au mont Herzl, à Jérusalem, le jeudi 16 octobre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La seconde phase «comprend également le désarmement du Hamas, ou plus précisément la démilitarisation de la bande de Gaza, et avant cela, la confiscation des armes du Hamas», a déclaré le dirigeant israélien lors d'une émission télévisée sur Channel 14.

«Lorsque cela aura été accompli avec succès – j'espère de manière simple, mais sinon, à la dure, – alors la guerre prendra fin», a-t-il ajouté.