Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que la récente guerre entre Israël et le Hezbollah avait créé la possibilité de la paix avec le Liban et la Syrie.

Sur le front libanais, Israël mène régulièrement des frappes, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nos victoires au Liban face au Hezbollah ont ouvert une fenêtre d'opportunités inimaginable avant nos dernières opérations, il y a une possibilité de paix avec nos voisins au nord», a dit M. Netanyahu avant une réunion du gouvernement. «Nous menons des contacts avec les Syriens, il y a des avancées mais ça n'est pas pour tout de suite», a-t-il ajouté.

Depuis la prise du pouvoir à Damas par une coalition islamiste en décembre 2024, la Syrie et Israël, deux pays voisins techniquement en état de guerre depuis des décennies, ont amorcé un dialogue.

Les négociations progressent et vont aboutir à «plusieurs accords» de sécurité d'ici la fin de l'année, avait annoncé Damas la semaine dernière. Depuis la chute de l'ex-président syrien Bachar al-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes contre des positions militaires en Syrie.

L'armée israélienne a également pénétré dans la zone tampon démilitarisée du Golan, à la lisière de la partie du plateau syrien occupée par Israël depuis 1967. Elle effectue régulièrement des incursions et occupe des positions dans le sud de la Syrie.

Sur le front libanais, Israël mène régulièrement des frappes, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte, avec le mouvement libanais pro-iranien.

Sous pression américaine, le gouvernement libanais a demandé en août à l'armée d'élaborer un plan de désarmement du Hezbollah, très affaibli par la guerre.