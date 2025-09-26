Netanyahu applaudi et hué – Des délégués quittent la salle

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est monté vendredi sur la tribune des Nations Unies sous les applaudissements de ses partisans invités dans le public. Il a été hué par certaines délégations qui ont quitté en masse la salle.

Netanyahu à l'ONU: des délégués quittent la salle Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est monté vendredi sur la tribune des Nations Unies sous les applaudissements de ses partisans invités dans le public. Il a été hué par certaines délégations qui ont quitté en masse la salle. 26.09.2025

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Rédaction blue News ATS

Les délégués ont été rappelés à l'ordre lorsque M. Netanyahu a commencé son discours, le premier de la journée à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU.

Netanyahu a attendu la fin de la manifestation avec un regard stoïque depuis le podium et a reçu quelques applaudissements ostentatoires, principalement de la part de la délégation israélienne. D'autres interruptions ont eu lieu pendant ses premières paroles.

Netanyahu à l'ONU Les délégués quittent la salle de l'Assemblée générale alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu monte à la tribune pour prendre la parole lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le vendredi 26 septembre 2025, au siège de l'ONU. (AP Photo/Stefan Jeremiah) Photo: KEYSTONE Les sièges des délégués palestiniens restent vides, tout comme d'autres, pendant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, vendredi 26 septembre 2025, au siège de l'ONU. (AP Photo/Stefan Jeremiah) Photo: KEYSTONE Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, vendredi 26 septembre 2025, au siège de l'ONU. (AP Photo/Stefan Jeremiah) Photo: KEYSTONE Netanyahu à l'ONU Les délégués quittent la salle de l'Assemblée générale alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu monte à la tribune pour prendre la parole lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le vendredi 26 septembre 2025, au siège de l'ONU. (AP Photo/Stefan Jeremiah) Photo: KEYSTONE Les sièges des délégués palestiniens restent vides, tout comme d'autres, pendant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, vendredi 26 septembre 2025, au siège de l'ONU. (AP Photo/Stefan Jeremiah) Photo: KEYSTONE Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, vendredi 26 septembre 2025, au siège de l'ONU. (AP Photo/Stefan Jeremiah) Photo: KEYSTONE

Dans un discours au ton offensif et restant ferme sur ses positions, le dirigeant israélien a rejeté les accusations de «génocide» dans la bande de Gaza et s'en est pris avec virulence aux pays occidentaux, dont la France, qui ont reconnu cette semaine l'Etat de Palestine.

Ces pays ont «cédé» au Hamas, prouvant que ça «paie de tuer des Juifs», a-t-il dit. «Voici un autre message pour les dirigeants occidentaux: Israël ne vous permettra pas de nous imposer un Etat terroriste. Nous ne commettrons pas un suicide national parce que vous n'avez pas le courage de faire face à des médias hostiles et les foules antisémites qui réclament le sang d'Israël», a-t-il affirmé, dénonçant dans les critiques sur les actions d'Israël à Gaza des «mensonges antisémites».

«Le Hamas utilise les civils comme boucliers humains et comme accessoire pour leur guerre de propagande dégoûtante contre Israël, propagande que les médias européens avalent tout cru», a-t-il ajouté.

À la tribune, il a ensuite eu recours, comme à son habitude, à des supports visuels: il a montré une carte intitulée «The Curse», a dessiné dessus au feutre et a brandi un tableau avec une question à choix multiples. Il a également épinglé un code QR sur son costume. Il n'a cessé de louer le président américain Donald Trump, qu'il considère comme son allié le plus important.

Procédure en cours

À noter qu'une procédure pour génocide est en cours devant la Cour internationale de justice. La veille de l'intervention de Netanyahou, le président palestinien Mahmoud Abbas s'était exprimé par vidéo, les États-Unis lui ayant refusé un visa. Il s'est félicité de la reconnaissance d'un État palestinien et a appelé la communauté internationale à exercer davantage de pression sur Israël.

«Le moment est venu pour la communauté internationale de garantir aux Palestiniens leurs droits légitimes», a déclaré Abbas. En raison de la guerre agressive menée dans la bande de Gaza, de plus en plus de partenaires occidentaux se sont récemment détournés du gouvernement israélien. Ainsi, la Grande-Bretagne, la France et le Canada ont récemment reconnu l'État palestinien. Netanyahu leur reproche de récompenser ainsi l'attaque terroriste menée par le Hamas contre Israël il y a près de deux ans.

Hauts-parleurs pour les otages à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a assuré vendredi avoir fait installer des hauts-parleurs dans la bande de Gaza pour que les otages entendent son discours à la tribune de l'ONU.

«Nous ne vous avons pas oubliés, même pour une seconde. Le peuple d'Israël est avec vous. Nous ne nous reposerons pas tant que vous ne serez pas tous rentrés à la maison», a-t-il lancé en hébreu puis en anglais.