Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé lundi le chef du Shin Bet, dont le limogeage vendredi a été bloqué par la Cour suprême, d'avoir enquêté sans son accord sur le ministre d'extrême droite Itamar Ben Gvir, chargé du portefeuille de la Sécurité nationale.

La chaîne de télévision 12 a affirmé que l'Agence de la sécurité intérieure (Shin Bet) menait depuis quelques mois une «procédure secrète» d'enquête sur l'infiltration d'éléments d'extrême droite au sein de la police et sur son ministre de tutelle, M. Ben Gvir. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'affirmation selon laquelle le Premier ministre aurait autorisé le chef du Shin Bet, Ronen Bar, à recueillir des preuves contre le ministre Ben-Gvir est un nouveau mensonge mis au jour», indique un communiqué du bureau du Premier ministre.

La chaîne de télévision 12 a affirmé que l'Agence de la sécurité intérieure (Shin Bet) menait depuis quelques mois une «procédure secrète» d'enquête sur l'infiltration d'éléments d'extrême droite au sein de la police et sur son ministre de tutelle, M. Ben Gvir.

«Régimes obscurs»

«Le document publié, qui contient une directive explicite du chef du Shin Bet de recueillir des preuves contre l'échelon politique, s'apparente à des régimes obscurs, sape les fondements de la démocratie et vise à faire tomber le gouvernement de droite», ajoutent les services de M. Netanyahu.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a quant à lui qualifié sur le réseau social X Ronen Bar de «criminel» et de «menteur, qui tente maintenant de nier sa tentative de conspiration contre des élus dans un pays démocratique, même après que les documents ont été révélés au public et au monde».

La Cour suprême d'Israël a suspendu vendredi la décision inédite du gouvernement de limoger Ronen Bar, dont l'annonce de la révocation a ravivé les profondes divisions de la société. Le gouvernement, un des plus à droite de l'histoire d'Israël, avait acté un peu plus tôt le renvoi du chef du Shin Bet, en qui M. Netanyahu affirme ne plus avoir confiance.