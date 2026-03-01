Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche, au deuxième jour de l'offensive israélo-américaine lancée contre la République islamique.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a aussi affirmé dimanche que son pays vivait «des jours douloureux» après des frappes iraniennes meurtrières en Israël. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nos forces frappent actuellement au coeur de Téhéran avec une intensité croissante, qui s'amplifiera encore dans les jours à venir», a déclaré M. Netanyahu dans un message vidéo. Il a annoncé avoir «donné des instructions pour la poursuite de la campagne», dans laquelle, a-t-il dit, Israël mobilise «toute la puissance de (son armée), comme jamais auparavant, afin d'assurer (son) existence et (son) avenir».