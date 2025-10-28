Netanyahu ordonne des frappes «immédiates et puissantes» sur la bande de Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné mardi des frappes «immédiates» sur Gaza et le Hamas a annoncé le report de la restitution d'une dépouille d'otage, les deux camps s'accusant de violer l'accord de cessez-le-feu.

«Après des consultations de sécurité, le Premier ministre Netanyahu a ordonné à l’armée de mener immédiatement des frappes puissantes dans la bande de Gaza» a écrit le premier ministre israélien sur X. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Après une réunion sur la sécurité, «le Premier ministre a ordonné à l'armée de mener immédiatement des frappes puissantes sur la bande de Gaza», a indiqué un communiqué succinct de son bureau sans autre précision.

La porte-parole du gouvernement, Shoh Bedrosian, a affirmé plus tôt que tout «se fait en pleine coordination avec les Etats-Unis, avec le président Trump et son équipe».

Israël a accusé le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre, après que le mouvement islamiste palestinien a restitué lundi des restes de l'otage Ofir Tzarfati, dont une partie de la dépouille avait déjà été déjà récupérée par l'armée. «Il s'agit d'une violation flagrante» de l'accord de trêve, négocié sous l'égide du président américain Donald Trump, a dénoncé le bureau de M. Netanyahu.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025

Le Hamas a lui annoncé le report de la remise à Israël, initialement prévue à 18H00 GMT, d'une nouvelle dépouille d'otage, «retrouvée dans un tunnel du sud de Gaza». «Nous reportons la remise prévue aujourd'hui en raison des violations de l'occupation (Israël, ndlr)», a ajouté la branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, en avertissant que «toute escalade sioniste entraverait les recherches et la récupération des corps».

«Briser ses jambes»

La trêve a déjà été mise à l'épreuve par des violences meurtrières le 19 octobre dans la bande de Gaza, les plus importantes depuis le 10 octobre. Après des tirs ayant tué deux soldats, Israël avait alors mené d'intenses frappes à Gaza en accusant le Hamas de violation du cessez-le-feu. Le Hamas a démenti et accusé en retour Israël de «chercher des prétextes pour bombarder».

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 94 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens depuis le 10 octobre. En vertu de la première phase de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, le Hamas a libéré au 13 octobre l'ensemble des 20 otages vivants qu'il retenait à Gaza depuis son attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre 2023.

Il devait aussi rendre à cette date les 28 corps des captifs qu'il retient, mais il n'en a restitué que 15 jusque-là, arguant de difficultés pour trouver les dépouilles dans le territoire ravagé par l'offensive israélienne en riposte à l'attaque du 7-Octobre.

Selon le Forum des familles, principale association israélienne militant pour le retour des otages, une partie des restes d'Ofir Tzarfati avait d'abord été rapatriée fin 2023, puis «en mars 2024». Le Forum a appelé le gouvernement Netanyahu à «agir de manière décisive» contre le Hamas pour ses «violations» de l'accord.

Pour le ministre d'extrême droite Itamar Ben Gvir, en charge de la Sécurité intérieure, le fait que «le Hamas ne transfère pas immédiatement toutes les dépouilles» prouve qu'il est «encore debout». «Il est temps de lui briser ses jambes une bonne fois pour toutes.»

Le Hamas affirme vouloir remettre tous les corps des captifs mais répète que dans un territoire ravagé par deux ans de bombardements, les retrouver était «complexe et difficile». Alliés d'Israël, les Etats-Unis ont maintes fois menacé d'anéantir le Hamas s'il ne tenait pas ses engagements à rendre tous les otages.

«Très peur»

Dans la bande de Gaza assiégée par Israël et en proie à un désastre humanitaire, la peur d'un retour de la guerre hante toujours les habitants, épuisés, luttant sans cesse pour s'approvisionner en eau et en nourriture.

«La question des (otages) doit être réglée (...) afin qu'Israël ne s'en serve pas comme excuse pour reprendre la guerre», a dit Abdelhay al-Hajj Ahmed, 60 ans, à Jabalia dans le nord du territoire. «J'ai très peur que la guerre reprenne».

Une phase ultérieure du plan Trump comprend également le désarmement du Hamas, l'amnistie ou l'exil de ses combattants ainsi que la poursuite du retrait israélien dans la bande de Gaza. L'attaque du 7-Octobre a entraîné du côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de chiffres officiels.

L'offensive israélienne menée en représailles a fait 68.531 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire. Ce bilan continue à s'alourdir du fait de la découverte de nouveaux corps dans les décombres du territoire à majorité détruit, outre les Palestiniens tués dans des tirs israéliens selon le ministère.