Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ses excuses lundi au premier ministre du Qatar pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays, lors d'un appel téléphonique depuis la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP un diplomate.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, vendredi 26 septembre 2025, au siège de l'ONU. (Archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le diplomate, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que M. Netanyahu avait exprimé ses regrets pour la violation de la souveraineté du Qatar et la mort d'un garde de sécurité qatari lors des frappes de septembre.