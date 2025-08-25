  1. Clients Privés
Proche-Orient Netanyahu propose un retrait du Liban si le Hezbollah est désarmé

ATS

25.8.2025 - 15:41

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est dit prêt à une réduction «progressive» de la présence de l'armée israélienne au Liban, si Beyrouth concrétise son plan de désarmer le Hezbollah pro-iranien.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est dit prêt à une réduction «progressive» de la présence de l'armée israélienne au Liban, si Beyrouth concrétise son plan de désarmer le Hezbollah pro-iranien. (Photo d'archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

«Israël est prêt à soutenir le Liban dans ses efforts pour désarmer le Hezbollah et à travailler ensemble pour un avenir plus sûr et plus stable», a déclaré M. Netanyahu, dans un communiqué, relevant qu'Israël «reconnaît la mesure importante prise par le gouvernement libanais».

Si ce dernier mène à bien son projet de désarmement du mouvement chiite armé, Israël est prêt à «prendre des mesures réciproques, notamment une réduction progressive de la présence de l'armée israélienne en coordination avec le mécanisme de sécurité dirigé par les États-Unis», a-t-il ajouté.

Deux morts. «Ils payeront cher» : Israël frappe Sanaa, la capitale des Houthis

Un accord de cessez-le-feu, conclu sous médiation américaine le 27 novembre a mis fin à un an de conflit entre Israël et le Hezbollah, dont deux mois de guerre ouverte. Il prévoit que seules l'armée libanaise et la force de paix de l'ONU soient déployées dans le sud du pays, à la frontière avec Israël, y excluant la présence à la fois du Hezbollah et de l'armée israélienne.

«Un premier pas»

Israël a depuis continué à frapper le Liban, affirmant cibler des infrastructures de Hezbollah, et maintient des forces dans cinq positions du sud du Liban, présentées comme stratégiques. De son côté le gouvernement libanais a chargé ce mois-ci son armée d'élaborer un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année.

L'émissaire américain Tom Barrack avait estimé le 18 août à Beyrouth que le Liban avait ainsi fait «un premier pas», et estimé qu'Israël devait désormais faire sa part pour appliquer l'accord de cessez-le-feu.

A nouveau pilonnée. L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza

Avec une partie de son arsenal détruite, et sa direction décimée, le Hezbollah est sorti très affaibli du conflit avec Israël qu'il avait déclenché au début de la guerre à Gaza. Son influence sur la vie politique au Liban, qu'il a dominée pendant des années, a reculé. Le mouvement chiite, seule faction libanaise autorisée à conserver ses armes après la guerre civile au Liban (1975-1990), a rejeté la décision du gouvernement de le désarmer.

Le Conseil de sécurité doit voter lundi une éventuelle prorogation d'un an du mandat de la force de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban (Finul), qui fait tampon entre Israël et le Liban depuis mars 1978. Cette prolongation est voulue par la France et Beyrouth, les Etats-Unis et Israël y étant hostiles.

