  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre à Gaza Netanyahu réitère son opposition à tout Etat palestinien

ATS

16.11.2025 - 21:57

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et plusieurs membres de son gouvernement ont réitéré leur opposition à un Etat palestinien. Un vote est prévu lundi au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet américain de résolution sur Gaza, qui en évoque cette possibilité à l'avenir.

Netanyahu a affirmé n'avoir pas besoin en la matière de «leçons de personne» (archives).
Netanyahu a affirmé n'avoir pas besoin en la matière de «leçons de personne» (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.11.2025, 21:57

Contrairement aux versions précédentes, le nouveau projet de résolution, qui endosse le plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza, évoque l'avenir d'un possible Etat palestinien, auquel le gouvernement israélien s'oppose fermement de longue date.

«Notre opposition à un Etat palestinien sur quelque territoire que ce soit n'a pas changé», a dit le Premier ministre en ouvrant dimanche le conseil des ministres. Il a affirmé n'avoir pas besoin en la matière de «leçons de personne».

4'000 mètres carrés inaccessibles. Les Casques bleus accusent Israël d'avoir construit des «murs» sur le territoire libanais

4'000 mètres carrés inaccessiblesLes Casques bleus accusent Israël d'avoir construit des «murs» sur le territoire libanais

Le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich l'avait accusé samedi d'avoir fait «silence» depuis la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France et plusieurs autres pays en septembre. «Formulez immédiatement une réponse appropriée et ferme qui clarifiera au monde entier: il n'y aura jamais d'Etat palestinien sur les terres de notre patrie», a écrit M. Smotrich sur X.

Autre figure d'extrême droite du gouvernement, Itamar Ben Gvir a indiqué sur les réseaux sociaux que son parti, Force Juive, ne ferait partie «d'aucun gouvernement qui accepterait» la création d'un Etat palestinien. Les ministres de la Défense, Israël Katz, et des Affaires étrangères, Gideon Saar, ont eux aussi martelé sur X leur refus de tout Etat palestinien.

«Comité de la paix» présidé par Trump

Le projet américain de résolution endosse le plan de Donald Trump ayant conduit à l'entrée en vigueur, le 10 octobre, d'un cessez-le-feu fragile dans la bande de Gaza après deux années de guerre.

France. Chaos au concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël : quatre interpellations

FranceChaos au concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël : quatre interpellations

Le texte, vu par l'AFP, autorise notamment le déploiement d'une «force de stabilisation internationale» (ISF) dans le territoire palestinien, et prévoit de donner un mandat jusqu'à fin décembre 2027 à un «comité de la paix» censé être présidé par Donald Trump pour l'administrer provisoirement.

Dans la soirée, l'armée israélienne a déclaré dans un communiqué avoir tué un «terroriste» dans le nord de Gaza après qu'il a été «vu en train de franchir la ligne jaune et d'approcher des troupes de l'armée». La «ligne jaune» délimite la zone au-delà de laquelle l'armée israélienne s'est retirée dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu.

Les plus lus

À Gizeh, un nouveau musée s’ouvre… et l’Égypte veut récupérer sa reine
Xavier Emmanuelli, cofondateur de Médecins sans frontières, est décédé
Droits de douane : le Conseil fédéral aurait fait plus de concessions qu’annoncé
Kylian Mbappé face au PSG : la saga va connaitre un épisode crucial !
La vie au sein de la famille royale britannique est «un enfer»
Champ-Dollon : une détenue retrouvée morte dans sa cellule