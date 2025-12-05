Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, brandissant un lapin Bugs Bunny, a tourné en dérision dans une vidéo publiée vendredi les accusations de corruption le visant, quelques jours après avoir demandé une grâce présidentielle.

Netanyahu est le premier chef de gouvernement israélien à être poursuivi en justice alors qu'il est en fonctions (archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

Des enquêteurs lui reprochant d'avoir reçu une peluche représentant le célèbre lapin pour son fils «il y a 29 ans», ou encore «des cigares d'un ami»: le dirigeant de 76 ans qualifie les poursuites de «farce» et de «procès politique». «C'est absurde», lance-t-il en anglais sur X, moquant un «procès Bugs Bunny».

Dans l'un des trois dossiers pour lesquels il est jugé, «l'affaire 1000», le premier ministre et sa famille sont en réalité soupçonnés d'avoir accepté des produits de luxe d'une valeur de plus de 260'000 dollars (environ 225'000 euros), tels que cigares, bijoux et champagne, de la part de richissimes personnalités, en échange de faveurs politiques.

Dans cette vidéo de près de trois minutes, il s'offusque également d'être accusé d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable auprès du plus grand quotidien payant israélien, le Yediot Aharonot, et d'avoir favorisé un magnat des télécommunications dans un but similaire.

Candidat à sa succession

Premier chef de gouvernement israélien à être poursuivi en justice alors qu'il est en fonctions, Benjamin Netanyahu comparaît chaque semaine devant un tribunal dans ces affaires de corruption.

Fort du soutien du président américain Donald Trump, il a officiellement demandé dimanche une grâce présidentielle pour mettre fin, selon lui, aux divisions suscitées dans le pays par ses démêlés judiciaires.

Le premier ministre israélien, qui brigue sa propre succession en 2026, a toujours clamé son innocence et dénoncé ses procès comme une cabale montée par ses ennemis.