Benjamin Netanyahu se moque des rumeurs sur sa mort

«Je mourrais pour un café !»: le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publié dimanche sur son compte X une vidéo raillant les théories conspirationnistes et la propagande pro-iranienne relayés ces dernières heures sur les réseaux sociaux, comme l'annonce de sa mort.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Keystone-SDA ATS

Sur sa vidéo, le Premier ministre, tout sourire, commande un café crème à la caisse d'une pâtisserie proche de Jérusalem.

A son interlocuteur qui lui demande «sur les réseaux on dit que vous êtes mort», M. Netanyahu rétorque gobelet à la main: «je mourrais pour un café, comme je mourrais pour mon peuple».

«Tu veux compter combien de doigts j'ai ?», poursuit-il, goguenard, montrant successivement ses deux mains, en référence à des supputations sur les réseaux sociaux concernant la vidéo de sa dernière allocution télévisée. Certains internautes ont cru y voir six doigts, soit l'indice d'une vidéo générée par l'intelligence artificielle.

«Restez vigilants»

«Restez vigilants et respectueux des instructions de la défense passive, nous ferons le maximum pour vous faciliter la vie, dès qu'on le pourra», ajoute le Premier ministre israélien, alors que le pays vit au quotidien sous les tirs de missiles iraniens depuis le lancement le 28 février de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.

«Nous faisons des choses que je ne peux pas détailler, en ce moment même aussi, nous continuons de frapper l'Iran et au Liban» le Hezbollah, conclut-il. Dimanche, les Gardiens de la Révolution iraniens ont juré de «traquer et tuer» le Premier ministre Netanyahu, «si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie», selon leur site internet.