Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié dimanche de «révolutionnaire» la proposition du président américain Donald Trump d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a, lui, rejeté ce plan.

Lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre israélien, M. Trump a déclaré que «les Etats-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza» (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mardi, lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre israélien, M. Trump a déclaré que «les Etats-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza». Il avait auparavant annoncé vouloir déplacer les Palestiniens de ce territoire vers la Jordanie et l'Egypte, malgré l'opposition de ces pays, suscitant un tollé mondial.

«Le président Trump est venu avec une vision complètement différente et bien meilleure pour Israël – une approche révolutionnaire et créative», a déclaré M. Netanyahu, s'adressant à son cabinet après son retour de Washington. Il a assuré que Donald Trump était «très déterminé à la mettre en oeuvre» et que leurs entretiens avaient débouché sur «des résultats extraordinaires qui pourraient assurer la sécurité d'Israël pour des générations».

Les Etats-Unis avaient annoncé vendredi avoir approuvé la vente de bombes, munitions et missiles d'une valeur totale de 7,4 milliards de dollars à Israël, qui a utilisé des armes américaines dans la guerre dans la bande de Gaza.

«Gaza appartient aux Palestiniens»

Le son de cloche était très différent dimanche soir du côté du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a estimé dimanche que personne n'avait le pouvoir d'expulser les Gazaouis de leur territoire dévasté par la guerre, rejetant le plan Donald Trump.

«Personne n'a le pouvoir de déplacer les habitants de Gaza hors de leur patrie éternelle qui existe depuis des milliers d'années», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans la soirée à l'aéroport d'Istanbul, avant de s'envoler pour la Malaisie. «Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est appartiennent aux Palestiniens», a-t-il martelé.