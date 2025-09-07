  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Infrastructures terroristes» visées Netanyahu étend les opérations militaires à Gaza-ville

ATS

7.9.2025 - 15:14

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza, dont l'objectif déclaré est de prendre le contrôle de la ville.

Les habitants de Gaza n'ont pas fini de souffrir.
Les habitants de Gaza n'ont pas fini de souffrir.
ATS

Keystone-SDA

07.09.2025, 15:14

07.09.2025, 15:53

Il a affirmé qu'environ 100'000 habitants avaient déjà quitté Gaza-ville, la plus grande du territoire palestinien. Selon des estimations récentes de l'ONU, près d'un million de personnes vivent dans et autour de la ville.

L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville, qu'elle présente comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza ravagée par 23 mois de guerre.

«Nous sommes en train d'étendre nos opérations en périphérie de la ville de Gaza et dans la ville même», a dit M. Netanyahu devant ses ministres au début de la réunion hebdomadaire du gouvernement, selon une vidéo diffusée par son bureau.

«Nous détruisons les infrastructures terroristes, nous démolissons les tours identifiées comme servant au terrorisme», a-t-il ajouté.

Ni l'armée ni le gouvernement Netanyahu n'ont officiellement annoncé le début d'une offensive de grande envergure contre Gaza-ville, approuvée en août.

Mais l'armée a intensifié ces dernières semaines ses bombardements ainsi que ses opérations au sol dans et autour de la ville.

Vendredi et samedi, les forces israéliennes, après un appel à les évacuer, ont détruit deux tours d'habitations à Gaza-ville, en accusant le Hamas, qui dénonce des «mensonges», d'utiliser ces bâtiments.

Samedi, l'armée a appelé les habitants à quitter Gaza-ville (nord) vers la «zone humanitaire» d'al-Mawassi (sud), qui comprend selon elle des «infrastructures humanitaires», et est approvisionnée en nourriture et médicaments.

«Nous avons établi une autre zone humanitaire pour permettre à la population civile de Gaza de se déplacer vers une zone sûre et d'y recevoir une aide humanitaire», a dit M. Netanyahu.

Il a accusé le Hamas d'empêcher les évacuations et d'utiliser les civils comme «boucliers humains», des accusations rejetées depuis le début de la guerre par le Hamas.

Déplacé à al-Mawassi avec sa famille, Bassam al-Astal, 52 ans, affirme que la zone n'est «ni humanitaire ni sûre». «Il n'y a pas de place pour les tentes, pas de services humanitaires, pas d'eau, pas d'assainissement, pas d'aide alimentaire.»

Et l'armée a souvent mené des frappes meurtrières sur Al-Mawassi, affirmant y viser des combattants du Hamas, mouvement qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007.

Le gouvernement Netanyahu dit vouloir détruire le Hamas, libérer les otages enlevés durant l'attaque du 7-Octobre et prendre le contrôle sécuritaire de l'ensemble du territoire palestinien, situé à la frontière sud d'Israël.

Les plus lus

Washington «prêt à faire monter la pression» sur la Russie
Employés étrangers menottés et enchaînés : que se passe-t-il dans les usines américaines ?
Dimanche, la Lune disparaîtra dans l’ombre de la Terre
L'explosion du nombre de fast-foods en Suisse inquiète
L'adolescent Carlo Acutis devient le premier saint millenial