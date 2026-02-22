  1. Clients Privés
«Interdiction de circuler» New York confinée dans l’attente d’une tempête d’une ampleur inédite depuis une «décennie»

Basile Mermoud

22.2.2026

Le maire de New York Zohran Mamdani a annoncé dimanche une interdiction temporaire des déplacements dans la mégalopole de plus de huit millions d'habitants face à l'arrivée d'une violente tempête de neige.

Un ferry navigue sur l’Hudson alors que la neige tombe sur New York, ce dimanche 22 février 2026.
Un ferry navigue sur l’Hudson alors que la neige tombe sur New York, ce dimanche 22 février 2026.
Getty Images via AFP

Agence France-Presse

22.02.2026, 18:59

«La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie», a-t-il alerté lors d'une conférence de presse, exhortant ses administrés à «éviter tout déplacement non essentiel».

Face aux conditions météorologiques extrêmes attendues, entre fortes chutes de neige et vents puissants, la ville la plus peuplée des Etats-Unis a déclaré un état d'urgence et instaurera «une interdiction de circuler à 21H00 ce soir jusqu'à midi demain», a-t-il annoncé.

Cela entraînera «la fermeture des rues, des autoroutes et des ponts de la ville de New York à toute circulation, que ce soit des voitures, camions, scooters et vélos électriques», a-t-il précisé.

Drame en montagne. Une avalanche sème la mort à Val d'Isère

Drame en montagneUne avalanche sème la mort à Val d'Isère

«Certains déplacements essentiels et urgents» seront toutefois autorisés, a-t-il ajouté. Les autorités new-yorkaises s'attendent à ce que les conditions météorologiques se dégradent dans la journée et prévoient des chutes de neige importantes entre dimanche soir et lundi.

«Entre 45 et 60 cm de neige» sont ainsi attendus dans la ville, «voire jusqu'à plus 70 cm dans certaines zones». Des vents puissants sont également prévus.

D'autres villes de la côte est des Etats-Unis comme Boston se préparent également à des conditions météorologiques extrêmes. Une forte tempête hivernale avait déjà balayé la région fin janvier, et causé selon les autorités plus de 100 morts.

