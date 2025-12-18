Le pape Léon XIV a accepté la démission de l'influent cardinal américain Timothy Dolan à la tête de l'archidiocèse de New York, écartant ainsi une figure majeure du camp conservateur américain, a annoncé jeudi le Vatican.

Le cardinal Timothy Dolan s'exprime lors d'une audience de la Commission pour la liberté religieuse au Musée de la Bible, le lundi 8 septembre 2025, à Washington. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le pape américain a remplacé Mgr Dolan par un évêque peu connu de 58 ans originaire de l'Illinois, Ronald Hicks. Ce dernier a récemment affiché sa solidarité envers les migrants, sur fond de critiques contre la politique migratoire de l'administration Trump.

Il s'agit de la nomination d'évêque la plus importante depuis l'élection de Léon XIV à la tête de l'Eglise catholique en mai, laissant entrevoir la volonté d'une plus grande fermeté de l'Eglise face aux décisions de l'administration américaine, notamment en matière de défense des droits humains.

Démission

Ancien président de la Conférence épiscopale américaine, Mgr Dolan, qui était archevêque de New York depuis 2009, a présenté sa démission à l'âge de 75 ans conformément au droit canonique, bien que les cardinaux soient traditionnellement laissés en poste quelques années supplémentaires.

Figure emblématique et médiatique de l'Eglise américaine, ce fervent opposant à l'avortement, très présent sur les réseaux sociaux, a tenté d'endiguer la diminution du nombre de fidèles et de faire reculer la sécularisation.

Sa démission intervient quelques jours après la création d'un fonds de 300 millions de dollars destiné à indemniser les victimes de violences sexuelles ayant porté plainte contre l'Eglise dans l'Etat de New York – soit environ 1300 personnes selon les médias américains.