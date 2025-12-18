  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

New York Le pape accepte la démission de l'influent cardinal Dolan

ATS

18.12.2025 - 13:58

Le pape Léon XIV a accepté la démission de l'influent cardinal américain Timothy Dolan à la tête de l'archidiocèse de New York, écartant ainsi une figure majeure du camp conservateur américain, a annoncé jeudi le Vatican.

Le cardinal Timothy Dolan s'exprime lors d'une audience de la Commission pour la liberté religieuse au Musée de la Bible, le lundi 8 septembre 2025, à Washington.
Le cardinal Timothy Dolan s'exprime lors d'une audience de la Commission pour la liberté religieuse au Musée de la Bible, le lundi 8 septembre 2025, à Washington.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.12.2025, 13:58

Le pape américain a remplacé Mgr Dolan par un évêque peu connu de 58 ans originaire de l'Illinois, Ronald Hicks. Ce dernier a récemment affiché sa solidarité envers les migrants, sur fond de critiques contre la politique migratoire de l'administration Trump.

Il s'agit de la nomination d'évêque la plus importante depuis l'élection de Léon XIV à la tête de l'Eglise catholique en mai, laissant entrevoir la volonté d'une plus grande fermeté de l'Eglise face aux décisions de l'administration américaine, notamment en matière de défense des droits humains.

Démission

Ancien président de la Conférence épiscopale américaine, Mgr Dolan, qui était archevêque de New York depuis 2009, a présenté sa démission à l'âge de 75 ans conformément au droit canonique, bien que les cardinaux soient traditionnellement laissés en poste quelques années supplémentaires.

Figure emblématique et médiatique de l'Eglise américaine, ce fervent opposant à l'avortement, très présent sur les réseaux sociaux, a tenté d'endiguer la diminution du nombre de fidèles et de faire reculer la sécularisation.

Sa démission intervient quelques jours après la création d'un fonds de 300 millions de dollars destiné à indemniser les victimes de violences sexuelles ayant porté plainte contre l'Eglise dans l'Etat de New York – soit environ 1300 personnes selon les médias américains.

Les plus lus

Un homme de 85 ans attire des escrocs dans un piège
Odermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !
Une voiture fonce dans la foule à Mannheim – Forcené interné à vie
Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !
«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri